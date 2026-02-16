8

Баженов о Медиалиге: «Для болельщиков здесь больше эмоций, чем в большом футболе»

Никита Баженов: для болельщиков в Медиалиге больше эмоций, чем в большом футболе.

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о новом медиафутбольном турнире НаПике.

«Чувствуется нерв. Это очевидно. Особенно когда формат маленького поля. Плюс постоянно меняются игроки. Интересный формат. Люблю такие игры. Для болельщиков здесь больше эмоций, чем в большом футболе, если честно.

Само упражнение 5 на 5, 4 на 4 и так далее взяли из профессионального спорта. Футболистам это очень нравится. Такое упражнение одно из самых полезных для больших битв, потому что 1 в 1 – база для большого футбола», – сказал Баженов.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.



А на футболе во дворе эмоции вообще зашкаливают. Плавали - знаем.
А на футболе во дворе эмоции вообще зашкаливают. Плавали - знаем.
Никита просто не уточнил) когда тянет блевать - это тоже эмоции как никак)
Там, наверное, пиво продают.
Ну, и люби дальше, только не втюхивай нам, что это гуд.
Медиа футбол, чисто для малолеток
Всякую вот эту дичь делают, для того чтоб Вас не забыли, чтоб о вас говорили и писали.
Для медиа болельщиков скорее.
Медиа футбол-это, как игра на гитаре в варежках.
Пираев о Ямале: «Мне не нравится, как он себя ведет: спущенные шорты. Пусть пахан воспитывает»
17 февраля, 15:26
«Гол красным мячом в профессиональном футболе считается за один». Экс-игрока ФК «10» Скоропупа представили в «Урале-2»
16 февраля, 18:48Видео
«Талалаев сказал, что будет следить за мной». Форвард «Амкала» Сичкар о сборах с «Балтикой»
12 февраля, 16:46
Экс-голкипер «Локо» Лобанцев тренируется со СКА из Медиалиги. Клуб Басты готов подписать 30-летнего вратаря, но игрок хочет продолжить профессиональную карьеру
12 февраля, 14:46
Хавбек ФК «10» Скоропуп проходит сборы с «Уралом-2». Осенью игрок забивал «Краснодару»
9 февраля, 20:07
Колодин и Пименов сыграют за «Банку» в новом турнире НаПике
6 февраля, 19:33
Гаджиев о НаПике: «Для футболистов мы будто дурака валяем, для нас самих – мы суперзвезды»
5 февраля, 19:29
13-летний сын Камила Гаджиева сыграл за Fight Nights в воротах в новом турнире НаПике
4 февраля, 21:36Видео
Глава МФЛ Осипов о желании Ари создать медиакоманду с Кариокой: «У него есть все возможности сделать крутую историю»
4 февраля, 13:16
Егоров не согласен с топом лучших игроков России в XXI веке: «Мост играл за «Сельту» по 30 матчей в сезоне, Карпин – так же с «Сосьедадом», Аленичев выиграл ЛЧ и Кубок УЕФА. А тут Жирков, Игнашевич и Кержаков»
4 февраля, 11:53
