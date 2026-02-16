Баженов о Медиалиге: «Для болельщиков здесь больше эмоций, чем в большом футболе»

Никита Баженов: для болельщиков в Медиалиге больше эмоций, чем в большом футболе.

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о новом медиафутбольном турнире НаПике.

«Чувствуется нерв. Это очевидно. Особенно когда формат маленького поля. Плюс постоянно меняются игроки. Интересный формат. Люблю такие игры. Для болельщиков здесь больше эмоций, чем в большом футболе, если честно.

Само упражнение 5 на 5, 4 на 4 и так далее взяли из профессионального спорта. Футболистам это очень нравится. Такое упражнение одно из самых полезных для больших битв, потому что 1 в 1 – база для большого футбола», – сказал Баженов.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Баженов оформил дубль за «Народную Команду» против «Эгриси» блогера Вилсакома в НаПике