0

Станос: «НаПике Junior, готовьтесь. Я вас перееду. Если и там ничего не забью, то я в баскетбол уйду»

Стас Малиев: если в НаПике Junior ничего не забью, то я в баскетбол уйду.

Один из президентов Lit Energy Стас Малиев высказался о своей голевой засухе в турнире НаПике.

«Почему не забил? Классика. Не смог. Сыграть в НаПике Junior? ###, я и так Спортс’’ не очень люблю, еще такие вопросы задаешь. Там бы у меня шансы были, конечно. Хотя, если бы я там проиграл, это вообще трагедия.

Заявляйте меня в Junior. За 2Drots и «Амкал» не выйду. За «Броуков» сыграю. НаПике Junior, готовьтесь. Я вас перееду. Если и там ничего не забью, то в баскетбол уйду», – сказал Станос.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo«STANOS» Стас Малиев
logoLit Energy
logoНаПике
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Литвин сыграет против «Амкала» в НаПике
10 февраля, 15:52
Нагорный о футболе: «Работаю на трех работах. А футбола в моей жизни больше, чем гимнастики»
7 февраля, 10:04
Станос: «Я, Литвин и Равшан сыграем в НаПике. Неймар, Суарес и Месси соберутся»
6 февраля, 17:05
Рекомендуем
Главные новости
2Drots забили 17 голов «Банке» с Ганвестом, ФК «10» обыграл «Народную Команду». Результаты 6-го тура НаПике
вчера, 19:51
Экс-хавбек «Амкала» Товмасян – игрок «Народной Команды»
вчера, 19:35
Ганвест не забил пенальти президенту 2Drots Некиту. Рэпер сыграл за «Банку» в НаПике
вчера, 17:42Видео
Рэпер Ганвест о футболе: «Шнейне, пепе, ватафа»
вчера, 16:51Видео
Экс-хавбек ФК «10» Мусагалиева Воробей перешел в «Арсенала» Дзержинск
вчера, 16:20
Блогер Вилсаком в VR-очках не забил «бургер» в НаПике
вчера, 14:50Видео
Станос эмоционально обратился к болельщикам: «Вы не знаете, чего хотите! Просили медиа – я вышел, не попал по мячу, а меня начали #######!»
вчера, 12:05
Экс-хавбек Fight Nights и СКА Островский перешел в «Азиягол» из Бишкека
вчера, 10:30
«Кому не нравится – есть мини-футбол. Там #######. Вперед». Президент Медиалиги против изменения формата 6х6 в НаПике
17 февраля, 19:03
Дмитрий Кузнецов – «Король НаПике». Президент «Союза» признан лучшим медийным игроком 3-й недели НаПике, Нагучев и Литвин – в топ-10
17 февраля, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
Пираев о Ямале: «Мне не нравится, как он себя ведет: спущенные шорты. Пусть пахан воспитывает»
17 февраля, 15:26
«Гол красным мячом в профессиональном футболе считается за один». Экс-игрока ФК «10» Скоропупа представили в «Урале-2»
16 февраля, 18:48Видео
«Талалаев сказал, что будет следить за мной». Форвард «Амкала» Сичкар о сборах с «Балтикой»
12 февраля, 16:46
Экс-голкипер «Локо» Лобанцев тренируется со СКА из Медиалиги. Клуб Басты готов подписать 30-летнего вратаря, но игрок хочет продолжить профессиональную карьеру
12 февраля, 14:46
Хавбек ФК «10» Скоропуп проходит сборы с «Уралом-2». Осенью игрок забивал «Краснодару»
9 февраля, 20:07
Колодин и Пименов сыграют за «Банку» в новом турнире НаПике
6 февраля, 19:33
Гаджиев о НаПике: «Для футболистов мы будто дурака валяем, для нас самих – мы суперзвезды»
5 февраля, 19:29
13-летний сын Камила Гаджиева сыграл за Fight Nights в воротах в новом турнире НаПике
4 февраля, 21:36Видео
Глава МФЛ Осипов о желании Ари создать медиакоманду с Кариокой: «У него есть все возможности сделать крутую историю»
4 февраля, 13:16
Егоров не согласен с топом лучших игроков России в XXI веке: «Мост играл за «Сельту» по 30 матчей в сезоне, Карпин – так же с «Сосьедадом», Аленичев выиграл ЛЧ и Кубок УЕФА. А тут Жирков, Игнашевич и Кержаков»
4 февраля, 11:53
Рекомендуем