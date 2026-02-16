Станос: «НаПике Junior, готовьтесь. Я вас перееду. Если и там ничего не забью, то я в баскетбол уйду»

Стас Малиев: если в НаПике Junior ничего не забью, то я в баскетбол уйду.

Один из президентов Lit Energy Стас Малиев высказался о своей голевой засухе в турнире НаПике.

«Почему не забил? Классика. Не смог. Сыграть в НаПике Junior? ###, я и так Спортс’’ не очень люблю, еще такие вопросы задаешь. Там бы у меня шансы были, конечно. Хотя, если бы я там проиграл, это вообще трагедия.

Заявляйте меня в Junior. За 2Drots и «Амкал» не выйду. За «Броуков» сыграю. НаПике Junior, готовьтесь. Я вас перееду. Если и там ничего не забью, то в баскетбол уйду», – сказал Станос.