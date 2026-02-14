Глушаков на лыжах вышел на поле в матче СКА в НаПике

Экс-полузащитник «Спартака » Денис Глушаков , выступающий за СКА рэпера Басты, на лыжах появился на поле в матче против «Без Предела» (команда шоу «Титаны») в 5-м туре НаПике.

Перед игрой Глушаков принял участие в лыжной гонке Легкова.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. За Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев , Роман Косицын и другие.

Попытка спасти медиафутбол – российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг»