Тихонов об игре в НаПике: «Давно так не волновался. Не просто в зале дубасятся и матом ругаются, а добавилась еще и красота»

Тихонов бо игре в НаПике: давно так не волновался.

Бывший полузащитник «Спартака » Андрей Тихонов рассказал о волнении перед игрой за «Народную Команду» в НаПике.

«Мы играли 2 года назад по правилам Медиалиги в Турции в большой футбол. Там тоже был красный мяч, буллиты. Это шоу! Болельщикам нравится, эмоции немного другие.

Я тоже стоял, волновался. Давно так не волновался. Побольше бы таких мероприятий. Все красиво устроено. Самое главное – антураж! Не просто в зале где-то дубасятся, бьют друг друга и матом ругаются. А к этому добавилась еще и красота», – сказал Тихонов.

Тихонов сыграл за «Народную Команду» против «Банки» (7:8) в НаПике.

Вместе с Тихоновым за красно-белых сыграли Егор Титов, Александр Филимонов и Дмитрий Аленичев . Последние двое отметились забитыми мячами

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. За Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев , Роман Косицын и другие.

Попытка спасти медиафутбол – российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг»