Основатель бренда Spire Спиряков вывел свою детскую команду на матч, исполняя трек Эминема
Евгений Спиряков вывел детскую команду Spire на матч, исполняя трек Эминема.
Основатель бренда Spire блогер Евгений Спиряков вывел свою детскую команду на матч НаПике Junior, исполняя трек Эминема.
Экс-вратарь «Амкала» исполнил трек Till I Collapse перед матчем Spire и ДФШ «Основа» в детской лиге НаПике Junior.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: НаПике Junior
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
ДНО
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем