Основатель бренда Spire Спиряков вывел свою детскую команду на матч, исполняя трек Эминема

Экс-вратарь «Амкала » исполнил трек Till I Collapse перед матчем Spire и ДФШ «Основа» в детской лиге НаПике Junior.