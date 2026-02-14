Стримеры Stopban и Раговский сыграют за «Амкал» против Lit Energy. Блогер Литвин дебютирует за «литов» в НаПике
Стримеры Stopban и Влад Роговский сыграют за «Амкал» против Lit Energy в НаПике.
Также за «Амкал» снова выйдут OverDrive, Форза, Андрей Глазунов и президент клуба Герман Эль Класико.
У «литов» ожидается на поле президент команды блогер Михаил Литвин.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Германа Эль Класико
