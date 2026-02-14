0

Стримеры Stopban и Раговский сыграют за «Амкал» против Lit Energy. Блогер Литвин дебютирует за «литов» в НаПике

Стримеры Stopban и Влад Роговский сыграют за «Амкал» против Lit Energy в НаПике.

Стримеры Stopban и Влад Роговский сыграют за «Амкал» против Lit Energy в НаПике.

Также за «Амкал» снова выйдут OverDrive, Форза, Андрей Глазунов и президент клуба Герман Эль Класико.

У «литов» ожидается на поле президент команды блогер Михаил Литвин.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Германа Эль Класико
