Млечный: «НаПике должен служить полем для экспериментов. Но над форматом, а не командами»

Млечный: НаПике должен быть полем для экспериментов над форматом, а не командами.

Президент «Банки» Млечный высказался о возможном введении правила засчитывать голы суперзвезд за три в НаПике

«Клянусь, чувствую себя в каком-то сумасшедшем доме.

Еще до начала турнира писал про президентский/медиаслот – всем было по барабану, ноль реакции. Теперь запели. И давайте им засчитывать еще голы за три.

Разговоры про какие-то запросы от медийных лиц и президентов… С нами никто не разговаривал.

Мне без разницы. На данный момент я один из немногих президентов, кто играет независимо от того, медиа против меня или футболисты. Будут мои голы за один? Я от этого не стану играть меньше. Будут мои голы за три или два? Супер! Буду играть еще больше. Это все не имеет значения.

Турнир НаПике действительно должен служить полем для экспериментов. Но экспериментов над форматом, а не над командами.

Хоть раз бы действительно собрали всех президентов и всех, кто старается помогать в рамках лиги, чтобы обсудить и доработать правила и нововведения. Подчеркиваю: обсудить и доработать, а не тратить время на то, что уже принято в кулуарах.

Общение и обсуждение подобных вещей – это то, что может объединить всех вокруг одной цели и наладить отношения в будущем, но пока это больше на бенефис похоже.

Напомним, Азамат Мусагалиев предложил считать голы медийных игроков за три. Президент ФК «10» считает, что нужно поощрять команды, выпускающие звезд в основное время.