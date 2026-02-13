Видео
Сын Плющенко сыграет за 2Drots в НаПике Junior

Фигурист Александр Плющенко – в 2Drots Kids.

13-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко провел тренировку в академии клуба.

Плющенко-младшему выдали форму с 99-м номером.

В воскресенье ожидается его дебют за команду в НаПике Junior в матче против «Академии Будущего». Игра пройдет в Москве в манеже «Академии Будущего». Начало матча в 12:30 (мск).

8 февраля Плющенко сыграл за Fight Nights против 2Drots во взрослом турнире НаПике. Александр забил с пенальти и не праздновал, потому что болеет за 2D.

Сын Плющенко забил 2Drots в российской Кингс Лиге: не праздновал, потому что «уважает 2D»
 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал 2Drots
Спортс стыд писать о Плющенко младшем практически во время катания Пети на ОИ
Казалось бы , причем тут фигурное катание?!
У меня соседский мальчик на пруду катается по вечерам, может и про него написать ?!
Ценность этого сына Плющенко, только в том, что он носит его фамилию
А, как там собаки у Плющенко поживают? Куда ходят, что едят? Нам все асе интересно!
Не успев начаться закончился как фигурист
Ответ Хьюстон, у нас п...
Не успев начаться закончился как фигурист
Вы просто не понимаете, там своя метода)) Пацан идет к успеху и званию пятикратного олимпийского чемпиона
Как бы мы жили без этой информации
Спортивные новости, которые мы заслужили
Ничего не понятно, но очень интересно😄 Шо это?
Надеюсь, ему объяснили, что он там не единственный участник?
Это специально в это время выложили новость?))) мама постаралась?
Ответ Vive la fete
Это специально в это время выложили новость?))) мама постаралась?
Мама поняла, что пора ехать за проигранным шампанским.
Ответ Ir_rish
Мама поняла, что пора ехать за проигранным шампанским.
Какое шампанское ? Ящик проиграла свой_)
вообще-то как будущий 4-х кратный олимпийский чемпион он должен следить за мужской одиночкой на Олимпиаде
Ответ Залина Малина
вообще-то как будущий 4-х кратный олимпийский чемпион он должен следить за мужской одиночкой на Олимпиаде
Пятикратный ☝🏻
