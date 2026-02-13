Сын Плющенко сыграет за 2Drots в НаПике Junior
Фигурист Александр Плющенко – в 2Drots Kids.
13-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко провел тренировку в академии клуба.
Плющенко-младшему выдали форму с 99-м номером.
В воскресенье ожидается его дебют за команду в НаПике Junior в матче против «Академии Будущего». Игра пройдет в Москве в манеже «Академии Будущего». Начало матча в 12:30 (мск).
8 февраля Плющенко сыграл за Fight Nights против 2Drots во взрослом турнире НаПике. Александр забил с пенальти и не праздновал, потому что болеет за 2D.
