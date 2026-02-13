Егоров предложил сократить количество игроков и ограничить время атак в НаПике

Руководитель НаПике Дмитрий Егоров предлагает проапдейтить правила турнира.

«6х6 – многовато. Участвуя в МедиаПиках, где нет офсайдов и никто не умеет играть, понял, что пространства мало. Давайте играть 4+1 [5х5].

Сокращение времени на атаку в неравных составах. Я бы сократил его до 20 секунд, а может и до 15.

Когда начинается второй тайм, нужно сократить количество участников и оставить выбор: 2х2, 3х3, 4х4. Смотреть 4+1 – не очень интересно», – заявил Егоров.