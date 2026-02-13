Романцев посетил матч «Народной Команды» в НаПике и раскритиковал судейство: «Мне это не нравится, я даже хотел уйти со второго тайма, убили интригу»

Романцев о судействе в НаПике: Мне это не нравится.

Олег Романцев раскритиковал судейство в НаПике.

Экс-тренер «Спартака» посетил матч «Народная Команда » – 2Drots (5:8) и по ходу первого тайма высказался об арбитрах. Матч обслуживала бригада Дмитрия Жилинского.

«Праздничное настроение и обстановка. Не знаю, откуда взяли таких судей. Счет не по игре. Чтобы результат зависел от судей – такого я никогда не терпел. Мне это не нравится, я даже хочу уйти со второго тайма. Они просто убили интригу и игру. Может у вас всегда так, тогда я не буду ходить на эти игры.

Думаю, что это исключение. Я очень расстроен, хотя прошло только 20 минут. Мне нравится игра, она с равными шансами. Если бы не безобразное судейство. Два мяча не засчитаны, возможно, было вне игры. Здесь после явного нарушения забили красным мячом (голы таким мячом считаются за два – Спортс’‘), они [судьи] убили интригу. Что за судьи, которые одним нелепым решением убили интригу уже в середине первого тайма.

Медийный футбол 6х6 или 11х11? Да мне вообще футбол нравится. На этом я первый раз, поэтому пока твердого решения нет. Но мне не нравится то, как складывается обстановка – одна команда играет лучше, но вторая ведет из-за ошибок судей», – сказал Романцев.

«Народная Команда» – команда болельщиков «Спартака». В матче с 2Drots на поле вышли экс-футболисты красно-белых Дмитрий Хлестов, Ренат Сабитов и Александр Филимонов.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

