  Романцев посетил матч «Народной Команды» в НаПике и раскритиковал судейство: «Мне это не нравится, я даже хотел уйти со второго тайма, убили интригу»
8

Экс-тренер «Спартака» посетил матч «Народная Команда» – 2Drots (5:8) и по ходу первого тайма высказался об арбитрах. Матч обслуживала бригада Дмитрия Жилинского.

«Праздничное настроение и обстановка. Не знаю, откуда взяли таких судей. Счет не по игре. Чтобы результат зависел от судей – такого я никогда не терпел. Мне это не нравится, я даже хочу уйти со второго тайма. Они просто убили интригу и игру. Может у вас всегда так, тогда я не буду ходить на эти игры.

Думаю, что это исключение. Я очень расстроен, хотя прошло только 20 минут. Мне нравится игра, она с равными шансами. Если бы не безобразное судейство. Два мяча не засчитаны, возможно, было вне игры. Здесь после явного нарушения забили красным мячом (голы таким мячом считаются за два – Спортс’‘), они [судьи] убили интригу. Что за судьи, которые одним нелепым решением убили интригу уже в середине первого тайма.

Медийный футбол 6х6 или 11х11? Да мне вообще футбол нравится. На этом я первый раз, поэтому пока твердого решения нет. Но мне не нравится то, как складывается обстановка – одна команда играет лучше, но вторая ведет из-за ошибок судей», – сказал Романцев. 

«Народная Команда» – команда болельщиков «Спартака». В матче с 2Drots на поле вышли экс-футболисты красно-белых Дмитрий Хлестов, Ренат Сабитов и Александр Филимонов.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Клуб с отсылками к СССР может закрыться – всего через три месяца. Заканчиваются деньги

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «НаПике»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бургер-пенальти - это как, со жратвой в руке пробивать?
Извините, что тут спрашиваю, видео искать подобной бесовщины не хочется)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Бургер-пенальти - это как, со жратвой в руке пробивать? Извините, что тут спрашиваю, видео искать подобной бесовщины не хочется)
Это Азар бьет пенальти
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Это Азар бьет пенальти
Забившему или отбившему, что дарят? Бургер или Азара?)
вот бы ркн медиалигу запретил
Рекомендуем