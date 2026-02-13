  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Прокоп о Нани в Казахстане: «Когда он играл со мной за «Банку», выглядело лучше. «Актобе», мой инстаграм есть»
1

Прокоп о Нани в Казахстане: «Когда он играл со мной за «Банку», выглядело лучше. «Актобе», мой инстаграм есть»

Прокоп о Нани в Казахстане: когда он играл со мной за «Банку», выглядело лучше.

Экс-хавбек «Банки» Прокоп вспомнил, как играл с Нани в WINLINE Медиалиге.

Евгений Савин: «Что у тебя за история была с Нани? И как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в Казахстане? Сейчас там наваливают всем звездам мирового футбола, но с одной ремаркой: они все закончили карьеру».

Прокоп: «Когда я узнал, что у меня есть возможность сыграть с Нани за «Банку», раздумий было ноль. У меня было всего два свободных дня, но я ни на секунду не сомневался. Жертвовал сном, чуть-чуть надорвал ягодицу, но получил опыт, когда тренировался и играл с ним против «Амкала». Единственный человек, который в том матче выделялся, был Нани».

Евгений Савин: «Он до сих пор в порядке? Скажи для болельщиков в Казахстане: Нани усилит «Актобе» или он уже сбитый летчик?»

Прокоп: «Я думаю, он усилит. Но то, как он играл со мной в паре, выглядит намного лучше, чем он сейчас будет в «Актобе» без меня. «Актобе», пожалуйста, мой инстаграм есть».

В сентябре 2025-го чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл за медийную команду «Альфа-Банка» в матче Кубка Лиги против «Амкала» (1:3). 38-летний вингер вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

Напомним, 39-летний Нани перешел в «Актобе».

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «КраСава»
logoWinline Медиалига
logoПрокоп
logoАктобе
logoЕвгений Савин
logoСборная Португалии по футболу
logoАмкал
logoБанка
logoНани
logoКрасава Ипсонас
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Жертвовал сном и чуть чуть надорвал ягодицу. И это ещё тренировки не начались.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Прокоп на стриме с Савиным сказал, что сыграл бы за Испанию, даже если бы в Кингс Лигу попала команда из России. Михаил вчера сменил клуб в турнире Пике
13 февраля, 12:42
Нани встретили кумысом и баурсаками в аэропорту Актобе. Экс-хавбек «МЮ» прилетел в Казахстан для подписания контракта
24 января, 11:13Видео
Нани может заработать в «Актобе» 840 тысяч долларов (Иван Карпов)
23 января, 17:05
Нани перейдет в «Актобе» и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Казахстана. Осенью хавбек сыграл в российский Медиалиге (ArmanVIBE)
18 января, 18:44
Рекомендуем
Главные новости
Мохаммед Хейбати: «Я хотел стать футболистом. Но семья сказала: «Надо идти драться, мужчина должен быть сильным»
сегодня, 17:03
Азамат Мусагалиев: «Мечтаю, чтобы ФК «10» играл на профессиональном уровне. Самые большие мечты не рассказываю, потому что хочу еще казаться адекватом»
сегодня, 16:29
Баженов о Медиалиге: «Для болельщиков здесь больше эмоций, чем в большом футболе»
сегодня, 13:04
«Амкал» сыграет с «Эгриси», 2Drots против «Банки». Расписание 6-го тура НаПике
сегодня, 11:30
Станос: «НаПике Junior, готовьтесь. Я вас перееду. Если и там ничего не забью, то я в баскетбол уйду»
сегодня, 10:10
Глушаков не считает, что Батраков, Зырянов и Широков сильнее него: «Плюс-минус одинаковые»
вчера, 19:23
«Егоров обещал 20 тысяч, но я хочу миллион». Ари дебютировал в НаПике и оформил дубль
вчера, 18:26Видео
ФК «10» победил «Банку», 2Drots проиграли «БроукБойз». Результаты 5-го тура НаПике
вчера, 17:53
«Fight Nights – главный поставщик хайлайтов». Гаджиев о НаПике
вчера, 16:20
Генич упал, пытаясь обыграть вратаря в матче НаПике: «Колени уже не те». Комментатор вышел за ФК «10» Мусагалиева
вчера, 15:41Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Гол красным мячом в профессиональном футболе считается за один». Экс-игрока ФК «10» Скоропупа представили в «Урале-2»
сегодня, 18:48Видео
«Талалаев сказал, что будет следить за мной». Форвард «Амкала» Сичкар о сборах с «Балтикой»
12 февраля, 16:46
Экс-голкипер «Локо» Лобанцев тренируется со СКА из Медиалиги. Клуб Басты готов подписать 30-летнего вратаря, но игрок хочет продолжить профессиональную карьеру
12 февраля, 14:46
Хавбек ФК «10» Скоропуп проходит сборы с «Уралом-2». Осенью игрок забивал «Краснодару»
9 февраля, 20:07
Колодин и Пименов сыграют за «Банку» в новом турнире НаПике
6 февраля, 19:33
Гаджиев о НаПике: «Для футболистов мы будто дурака валяем, для нас самих – мы суперзвезды»
5 февраля, 19:29
13-летний сын Камила Гаджиева сыграл за Fight Nights в воротах в новом турнире НаПике
4 февраля, 21:36Видео
Глава МФЛ Осипов о желании Ари создать медиакоманду с Кариокой: «У него есть все возможности сделать крутую историю»
4 февраля, 13:16
Егоров не согласен с топом лучших игроков России в XXI веке: «Мост играл за «Сельту» по 30 матчей в сезоне, Карпин – так же с «Сосьедадом», Аленичев выиграл ЛЧ и Кубок УЕФА. А тут Жирков, Игнашевич и Кержаков»
4 февраля, 11:53
Экс-форвард сборной Казахстана Турысбек: «Российская Медиалига не уступает по уровню казахстанской Премьер-лиге»
3 февраля, 12:39
Рекомендуем