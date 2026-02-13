Прокоп о Нани в Казахстане: «Когда он играл со мной за «Банку», выглядело лучше. «Актобе», мой инстаграм есть»

Прокоп о Нани в Казахстане: когда он играл со мной за «Банку», выглядело лучше.

Экс-хавбек «Банки» Прокоп вспомнил, как играл с Нани в WINLINE Медиалиге .

Евгений Савин: «Что у тебя за история была с Нани? И как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в Казахстане? Сейчас там наваливают всем звездам мирового футбола, но с одной ремаркой: они все закончили карьеру».

Прокоп : «Когда я узнал, что у меня есть возможность сыграть с Нани за «Банку», раздумий было ноль. У меня было всего два свободных дня, но я ни на секунду не сомневался. Жертвовал сном, чуть-чуть надорвал ягодицу, но получил опыт, когда тренировался и играл с ним против «Амкала ». Единственный человек, который в том матче выделялся, был Нани».

Евгений Савин : «Он до сих пор в порядке? Скажи для болельщиков в Казахстане: Нани усилит «Актобе » или он уже сбитый летчик?»

Прокоп: «Я думаю, он усилит. Но то, как он играл со мной в паре, выглядит намного лучше, чем он сейчас будет в «Актобе» без меня. «Актобе», пожалуйста, мой инстаграм есть».

В сентябре 2025-го чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл за медийную команду «Альфа-Банка » в матче Кубка Лиги против «Амкала» (1:3). 38-летний вингер вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

Напомним, 39-летний Нани перешел в «Актобе».

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола