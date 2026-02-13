  • Спортс
  Прокоп на стриме с Савиным сказал, что сыграл бы за Испанию, даже если бы в Кингс Лигу попала команда из России. Михаил вчера сменил клуб в турнире Пике
Прокоп на стриме с Савиным сказал, что сыграл бы за Испанию, даже если бы в Кингс Лигу попала команда из России. Михаил вчера сменил клуб в турнире Пике

23-летний полузащитник Михаил Прокопьев рассказал, что сыграл бы за Испанию, даже если бы в Кингс Лигу попала команда из России.

Евгений Савин: «Может ли в Кингс Лиге появиться команда из России? И какая команда могла бы здесь конкурировать?»

Прокоп: «Появление команды оттуда в испанской Кингс Лиге невозможно. Я не знаю, почему, и не до конца во всем этом разбираюсь, но – невозможно.

По уровню можно взять «Амкал»: они сейчас идут на первом месте без поражений. Но в идеале сделать микс лучших игроков из всех команд.

Можно сделать, как Unwanted Boys – они ездили как сборная Узбекистана. Если такое когда-то будет рассматриваться, то можно было бы цепляться за хорошие места. Но я буду играть за Испанию».

Евгений Савин: «Ты теперь все, игрок сборной Испании? Я понял тебя, Прокоп. Это правильный вектор, потому что Нечай уже ведет переговоры с «Барселоной».

Вчера Прокоп перешел в «Мостолес». Это бывший чемпион и финалист последнего сезона Кингс Лиги.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Помимо Касильяса среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

Экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп дебютировал в испанской Кингс Лиге за «Хихантес» журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро осенью 2025 года. В одном из матчей плей-офф Прокопьев забил 4 мяча и отпраздновал в стиле Аршавина.

Российский покер в Кингс Лиге! Прокоп отметил жестом Аршавина

Попытка спасти медиафутбол – российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «КраСава»
крашеный п.тух...
Ответ Bronenosec
крашеный п.тух...
Два крашенных п.туха. Вы про Савина забыли😀
Ответ Bronenosec
крашеный п.тух...
можно и не представляться
Ок,кому не плевать на эту легенду Ботева
Два полудурка.
Ответ stul0vb
Два полудурка.
Очередной 15 рублевый
Крокоп вроде обещал бой с Фёдором пр боксу, а в итоге ушел в медиафутбол
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
У него Родина -"оттуда", потому зачем о нем писать и говорить?
