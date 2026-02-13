Азамат предложил НаПике считать голы медийных игроков за три. Президент ФК «10» обратился с идеей, что нужно поощрять команды, выпускающие звезд в основное время

Азамат Мусагалиев предложил НаПике считать гол медийного игрока за три.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев предложил НаПике считать голы медийных игроков за три.

«Еще одно правило, которое хочется ввести, – бустер или удвоение для звезд.

Для медийных сейчас недостаточно времени на поле. Да, не все команды заинтересованы выпускать медийных. Например, 2Drots и «Амкал» не заинтересованы.

Зато заинтересованы «Десятка», Fight Nights , «Без Предела». «Броуки» будут привлекать больше медийных, если другие заинтересуются. Могут быть заинтересованы «Эгриси ».

Нужно, чтобы клубы, которые хотят приводить медиа, поддерживались лигой, потому что за счет таких хайлайтов растет лига.

Можно долго выживать за счет матчей «Амкал » – 2Drots, «Амкал» – «Броуки » и так далее. Но в этом нет фактора роста.

Такие клубы, как «Банка », «Десятка», должны быть поощрены за то, что играют с медийными.

С этой идеей обратился Азамат Мусагалиев. Он объяснил, что медийные игроки хотели бы влиять на результат матча и их появление должно быть поощряемым, а их голы логично засчитывать за три.

Мы с Николаем Осиповым обсудили, что нужно поощрять звездных игроков не только за МедиаПик», – рассказал руководитель НаПике Дмитрий Егоров.