  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Азамат предложил НаПике считать голы медийных игроков за три. Президент ФК «10» обратился с идеей, что нужно поощрять команды, выпускающие звезд в основное время
0

Азамат предложил НаПике считать голы медийных игроков за три. Президент ФК «10» обратился с идеей, что нужно поощрять команды, выпускающие звезд в основное время

Азамат Мусагалиев предложил НаПике считать гол медийного игрока за три.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев предложил НаПике считать голы медийных игроков за три. 

«Еще одно правило, которое хочется ввести, – бустер или удвоение для звезд.

Для медийных сейчас недостаточно времени на поле. Да, не все команды заинтересованы выпускать медийных. Например, 2Drots и «Амкал» не заинтересованы.

Зато заинтересованы «Десятка», Fight Nights, «Без Предела». «Броуки» будут привлекать больше медийных, если другие заинтересуются. Могут быть заинтересованы «Эгриси».

Нужно, чтобы клубы, которые хотят приводить медиа, поддерживались лигой, потому что за счет таких хайлайтов растет лига.

Можно долго выживать за счет матчей «Амкал» – 2Drots, «Амкал» – «Броуки» и так далее. Но в этом нет фактора роста.

Такие клубы, как «Банка», «Десятка», должны быть поощрены за то, что играют с медийными.

С этой идеей обратился Азамат Мусагалиев. Он объяснил, что медийные игроки хотели бы влиять на результат матча и их появление должно быть поощряемым, а их голы логично засчитывать за три.

Мы с Николаем Осиповым обсудили, что нужно поощрять звездных игроков не только за МедиаПик», – рассказал руководитель НаПике Дмитрий Егоров.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
logoЭгриси
logoFight Nights
logoАмкал
logoБроукБойз
logoБанка
logoАзамат Мусагалиев
logoНиколай Осипов
logoФК 10
logoНаПике
logoДмитрий Егоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мохаммед Хейбати: «Я хотел стать футболистом. Но семья сказала: «Надо идти драться, мужчина должен быть сильным»
сегодня, 17:03
Азамат Мусагалиев: «Мечтаю, чтобы ФК «10» играл на профессиональном уровне. Самые большие мечты не рассказываю, потому что хочу еще казаться адекватом»
сегодня, 16:29
Баженов о Медиалиге: «Для болельщиков здесь больше эмоций, чем в большом футболе»
сегодня, 13:04
«Амкал» сыграет с «Эгриси», 2Drots против «Банки». Расписание 6-го тура НаПике
сегодня, 11:30
Станос: «НаПике Junior, готовьтесь. Я вас перееду. Если и там ничего не забью, то я в баскетбол уйду»
сегодня, 10:10
Глушаков не считает, что Батраков, Зырянов и Широков сильнее него: «Плюс-минус одинаковые»
вчера, 19:23
«Егоров обещал 20 тысяч, но я хочу миллион». Ари дебютировал в НаПике и оформил дубль
вчера, 18:26Видео
ФК «10» победил «Банку», 2Drots проиграли «БроукБойз». Результаты 5-го тура НаПике
вчера, 17:53
«Fight Nights – главный поставщик хайлайтов». Гаджиев о НаПике
вчера, 16:20
Генич упал, пытаясь обыграть вратаря в матче НаПике: «Колени уже не те». Комментатор вышел за ФК «10» Мусагалиева
вчера, 15:41Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Гол красным мячом в профессиональном футболе считается за один». Экс-игрока ФК «10» Скоропупа представили в «Урале-2»
сегодня, 18:48Видео
«Талалаев сказал, что будет следить за мной». Форвард «Амкала» Сичкар о сборах с «Балтикой»
12 февраля, 16:46
Экс-голкипер «Локо» Лобанцев тренируется со СКА из Медиалиги. Клуб Басты готов подписать 30-летнего вратаря, но игрок хочет продолжить профессиональную карьеру
12 февраля, 14:46
Хавбек ФК «10» Скоропуп проходит сборы с «Уралом-2». Осенью игрок забивал «Краснодару»
9 февраля, 20:07
Колодин и Пименов сыграют за «Банку» в новом турнире НаПике
6 февраля, 19:33
Гаджиев о НаПике: «Для футболистов мы будто дурака валяем, для нас самих – мы суперзвезды»
5 февраля, 19:29
13-летний сын Камила Гаджиева сыграл за Fight Nights в воротах в новом турнире НаПике
4 февраля, 21:36Видео
Глава МФЛ Осипов о желании Ари создать медиакоманду с Кариокой: «У него есть все возможности сделать крутую историю»
4 февраля, 13:16
Егоров не согласен с топом лучших игроков России в XXI веке: «Мост играл за «Сельту» по 30 матчей в сезоне, Карпин – так же с «Сосьедадом», Аленичев выиграл ЛЧ и Кубок УЕФА. А тут Жирков, Игнашевич и Кержаков»
4 февраля, 11:53
Экс-форвард сборной Казахстана Турысбек: «Российская Медиалига не уступает по уровню казахстанской Премьер-лиге»
3 февраля, 12:39
Рекомендуем