Ари сыграет за «Броуков» в НаПике. Форвард получит 20 тысяч рублей за матч против 2Drots

Ари сыграет за «Броуков» против 2Drots в НаПике.

«За нас сыграет Ари. Он попросил невероятное поощрение за матч – 20 тысяч рублей. Точнее, я сказал, что у нас есть только такие деньги, и он согласился. Но это пока только на один матч против 2Drots», – сказал президент «Броуков» Дмитрий Егоров .

Ранее Ари играл за «Броуков» в FONBET Кубке России и WINLINE Кубке Медиалиги.

«Броуки» сыграют с 2Drots в 5-м туре НаПике в воскресенье. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. За Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев , Роман Косицын и другие.

