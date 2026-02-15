0

ФК «10» победил «Банку», 2Drots проиграли «БроукБойз». Результаты 5-го тура НаПике

Результаты 5-го тура НаПике.

НаПике, 5-й тур

14 февраля, суббота

СКА – «Без Предела» (команду шоу «Титаны») – 12:8

Lit Energy – «Амкал» – 10:8

Fight Nights – ФК «Союз» – 7:12

15 февраля, воскресенье

«Эгриси» – «Народная Команда» – 5:7

ФК «10» – «Банка» – 7:6

2Drots – «БроукБойз» – 6:8

Матчи прошли в Москве в «Академии Будущего».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал НаПике
