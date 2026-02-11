Стример Травоман забил пенальти с клавиатурой, мышью и телефоном в руках в НаПике

Стример Травоман забил с клавиатурой, мышью и телефоном в руках в НаПике.

Стример по Dota 2 Травоман забил пенальти 2Drots с клавиатурой, мышью и телефоном в руках за «Народную Команду» в НаПике .

Стример, выступавший в качестве приглашенной звезды «Народной Команды », исполнил президентский пенальти.

Травоман вышел на поле с клавиатурой и мышью, а также держал штатив с телефоном, на котором вел прямой эфир. Cтример успешно реализовал пенальти.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Попытка спасти медиафутбол – российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг»