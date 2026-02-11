Дасаев исполнил буллит радугой. Игрок «Эгриси» перекинул вратаря СКА, но тот выбил мяч с линии ворот

Защитник Николай Дасаев «Эгриси» исполнил буллит радугой в матче против СКА .

Защитник Николай Дасаев «Эгриси » исполнил буллит радугой в матче против СКА в турнире НаПике .

Дасаев красиво обыграл вратаря в серии буллитов с помощью финта, однако вратарь СКА выбил мяч прямо с линии ворот.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

