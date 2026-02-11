Звезда «Реальных пацанов» Ознобихин сделал дубль за «Эгриси» в НаПике

Актер Игорь Ознобихин сделал дубль за «Эгриси » в матче против СКА в турнире НаПике.

Ознобихин замещал блогера Вилсакома на посту президента «Эгриси» и в первом тайме активировал президентский пенальти. Актер ударил в нижний правый угол и реализовал бустер.

В серии буллитов актер первым вышел исполнять удар и отправил мяч в правую девятку.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

