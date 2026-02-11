Анар извинился за ситуацию в Казахстане: «Я допустил ошибку и признаю это. Призываю вас к объективной оценке произошедшего». Стримеру грозит тюремный срок до 7 лет

Стример Анар извинился за ситуацию в Казахстане: я допустил ошибку и признаю это.

Анар Абдуллаев извинился за ситуацию, которая произошла с ним и другим стримером Ренатко в Казахстане.

Российским стримерам Анару и Ренатко грозит 7 лет тюремного заключения по уголовному делу по статье о разжигании межнациональной розни.

Они были арестованы 8 февраля на 15 суток за мелкое хулиганство. Причиной задержания стало оскорбительное выражение в адрес казахстанских девушек во время стрима.

«Я хотел бы принести свои искренние извинения народу Казахстана за ситуацию, которая произошла ранее. Понимаю, что мои слова и действия были неправильными, за что мне действительно стыдно. Я допустил ошибку и признаю это.

Я не хотел кого-то оскорбить, унизить или проявить неуважение. Напротив, я с глубоким уважением отношусь к народу Казахстана, культуре страны и традициям. Я увидел, к каким последствиям привели мои слова и действия и сделал для себя выводы.

Я уже понес административное наказание в рамках закона, однако речь идет уже об уголовном деле о разжигании межнациональной розни.

В последнее время в медиа распространяется большое количество не только искаженной информации, но и недостоверных сведений. Поэтому считаю важным подсветить, что моя аудитория – это представители многонационального народа. Я уважаю все нации и категорически осуждаю любые проявления дискриминации по национальному признаку.

Я искренне прошу и призываю вас к объективной оценке произошедшего. Считаю, что только через справедливое рассмотрение подобных случаев мы сможем укрепить наши дружеские связи.

Еще раз приношу свои глубокие и искренние извинения народу Казахстана», – написал Анар.

Анар в конце января сыграл за 2Drots в новом медиафутбольном турнире НаПике и отметился голом.

В 2025 году Абдуллаев был признан лучшим русскоязычным стримером в категории IRL.