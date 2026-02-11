  • Спортс
  • Анар извинился за ситуацию в Казахстане: «Я допустил ошибку и признаю это. Призываю вас к объективной оценке произошедшего». Стримеру грозит тюремный срок до 7 лет
Анар извинился за ситуацию в Казахстане: «Я допустил ошибку и признаю это. Призываю вас к объективной оценке произошедшего». Стримеру грозит тюремный срок до 7 лет

Анар Абдуллаев извинился за ситуацию, которая произошла с ним и другим стримером Ренатко в Казахстане.

Российским стримерам Анару и Ренатко грозит 7 лет тюремного заключения по уголовному делу по статье о разжигании межнациональной розни.

Они были арестованы 8 февраля на 15 суток за мелкое хулиганство. Причиной задержания стало оскорбительное выражение в адрес казахстанских девушек во время стрима.

«Я хотел бы принести свои искренние извинения народу Казахстана за ситуацию, которая произошла ранее. Понимаю, что мои слова и действия были неправильными, за что мне действительно стыдно. Я допустил ошибку и признаю это.

Я не хотел кого-то оскорбить, унизить или проявить неуважение. Напротив, я с глубоким уважением отношусь к народу Казахстана, культуре страны и традициям. Я увидел, к каким последствиям привели мои слова и действия и сделал для себя выводы.

Я уже понес административное наказание в рамках закона, однако речь идет уже об уголовном деле о разжигании межнациональной розни.

В последнее время в медиа распространяется большое количество не только искаженной информации, но и недостоверных сведений. Поэтому считаю важным подсветить, что моя аудитория – это представители многонационального народа. Я уважаю все нации и категорически осуждаю любые проявления дискриминации по национальному признаку.

Я искренне прошу и призываю вас к объективной оценке произошедшего. Считаю, что только через справедливое рассмотрение подобных случаев мы сможем укрепить наши дружеские связи.

Еще раз приношу свои глубокие и искренние извинения народу Казахстана», – написал Анар.

Анар в конце января сыграл за 2Drots в новом медиафутбольном турнире НаПике и отметился голом.

В 2025 году Абдуллаев был признан лучшим русскоязычным стримером в категории IRL.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Анара Абдуллаева
происшествия
Анар Абдуллаев
115 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кому нужны фальшивые извинения на камеру? Башкой своей надо было думать, прежде, чем выделываться, тем более в чужой стране. Вон наших даунов вроде Тусупова или как его там закрыли в России за их пранк(за угон машины у таксиста) и поделом
Ответ Dr Porto
Кому нужны фальшивые извинения на камеру? Башкой своей надо было думать, прежде, чем выделываться, тем более в чужой стране. Вон наших даунов вроде Тусупова или как его там закрыли в России за их пранк(за угон машины у таксиста) и поделом
Комментарий скрыт
Ответ Ceasus
Комментарий скрыт
Здесь дело не в сравнении, а в том, что таких дурачков надо наказывать за проступки и прочее и его извинения они нафиг никому не нужны. Кто-то поверит в искренность их извинений? Своей извилиной им надо было думать, прежде, чем что-то вытворять в чужом государстве.
В Казахстане извинения прокатывают?
Ответ Рубин2003
В Казахстане извинения прокатывают?
Взятки там прокатывают
Ответ Рубин2003
В Казахстане извинения прокатывают?
Башкой в асфальт прокатывает, к сожалению
А что они сделали? 😮
И почему эти российские стримеры стримят из Казахстана?🤨
Ответ Adeen
А что они сделали? 😮 И почему эти российские стримеры стримят из Казахстана?🤨
сказали что-то в духе "приехали трахать местных баб"
Ответ Adeen
А что они сделали? 😮 И почему эти российские стримеры стримят из Казахстана?🤨
В каком месте он российский ?
"Поэтому считаю важным подсветить, что моя аудитория – это представители многонационального народа." - а что, у ботов теперь национальность появилась?
Блогеры порой забывают что интернет это общественное место и здесь тоже надо следить за своим языком
Пишу не по теме. Спортс, а зачем вы вставляете баннер с букмекерской конторой в каждую новость? Один раз недостаточно? Был бы я лудиком, то в жизни бы не сделал там аккаунт, просто потому, что бесит это реклама.
кто это,зачем здесь это?🤡
Ничего непонятно, но очень интересно
Кто такой Анар, что он такого наговорил
И почему в Казахстане?
Ответ DenizKios
Ничего непонятно, но очень интересно Кто такой Анар, что он такого наговорил И почему в Казахстане?
И при чем тут спорт?😅
Ответ Чавес2
И при чем тут спорт?😅
И при чем тут как говорится Дмитрий Харатьян?
Я документальный фильм смотрел про Казахстан, там такого не было у них, это какие то фейковые новости, фильм если что Борат называется, сестра там работает его ещё ?
