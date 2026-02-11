  • Спортс
  • Анару грозит тюремный срок до 7 лет за разжигание межнациональной розни. Стример арестован в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек
Анару грозит тюремный срок до 7 лет за разжигание межнациональной розни. Стример арестован в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек

Против российских стримеров Анара и Ренатко в Казахстане возбудили уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни. 

Они были арестованы 8 февраля на 15 суток за мелкое хулиганство. Причиной задержания стало оскорбительное выражение в адрес казахстанских девушек во время стрима.

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев заявил, что теперь в отношении блогеров возбуждено дело по статье 174 Уголовного кодекса РК – «Разжигание межнациональной розни».

«После анализа видеозаписей правоохранительные органы усмотрели в их действиях признаки более тяжкого преступления.

В результате административное дело дополнилось уголовным расследованием по статье о разжигании розни», – сказал Койгельдиев.

По словам представителя Генпрокуратуры, уголовное расследование ведется отдельно и не отменяет административного ареста. После его окончания Анар и Ренатко могут остаться под стражей уже в рамках уголовного процесса.

Как отмечает Finratings.kz, статья 174 предусматривает наказание от двух до семи лет лишения свободы.

Анар в конце января сыграл за 2Drots в новом медиафутбольном турнире НаПике и отметился голом.

В 2025 году Абдуллаев был признан лучшим русскоязычным стримером в категории IRL.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Finratings.kz
приехать в чужую страну и оскорбить публично местных баб это тупо сверхразумы))))
Ответ Алексaндр Молодкин
приехать в чужую страну и оскорбить публично местных баб это тупо сверхразумы))))
Так а как он оскорбил-то?
Ответ Pigmalion
Так а как он оскорбил-то?
Ты правда не понимаешь как?
только не высылайте их!!
В отместку на Сабурова, накажут азербайджанца- красота ;)
Ответ Serh08
В отместку на Сабурова, накажут азербайджанца- красота ;)
Не, в отместку за Сабурова посадят Сабурова ), так правильней
Ответ Serh08
В отместку на Сабурова, накажут азербайджанца- красота ;)
В Казахстане Сабурову самому 12 лет светит за мотоциклы, уже в Генпрокуратуре Казахстана вопрос.
"Не имени,не роду,одни кликухи поганые.." ( Г. Жиглов)
Ответ Сергей Колесов
"Не имени,не роду,одни кликухи поганые.." ( Г. Жиглов)
“Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые..” (Г. Жеглов)
Ответ Hon Ghg
“Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые..” (Г. Жеглов)
"Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые..." (братья Вайнер). Так более точно будет.
И причём тут спорт?
Ответ Maxi Embid
И причём тут спорт?
*при чём
Ответ Maxi Embid
И причём тут спорт?
А при чём он должен быть? Ты не на спортивном сайте)
Ну какого лешего опять спортивная новость на нашем стримерском форуме, доколе!!!
Этому "спортсмену" придётся объяснятся в спец.местах.
Походка сильно изменится.
Автор думает, что адекватным людям так же интересна эта новость, как ему..
7 лет за слова? Они там тоже с ума посходили?
В Казахстане тоже любят статьи про дискредитацию. Хорошо, что Александр Сергеевич Пушкин (это такой поэт) не дожил до наших дней. А то за егойные строчки "только вряд / Найдете вы в России целой / Три пары стройных женских ног", написанные в "Евгении Онегине", он бы точно получил срок за дискредитацию женскага полу.
Рекомендуем