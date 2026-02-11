Анару грозит тюремный срок до 7 лет за разжигание межнациональной розни. Стример арестован в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек

Анару грозит тюремный срок до 7 лет за разжигание межнациональной розни.

Против российских стримеров Анара и Ренатко в Казахстане возбудили уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни.

Они были арестованы 8 февраля на 15 суток за мелкое хулиганство. Причиной задержания стало оскорбительное выражение в адрес казахстанских девушек во время стрима.

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев заявил, что теперь в отношении блогеров возбуждено дело по статье 174 Уголовного кодекса РК – «Разжигание межнациональной розни».

«После анализа видеозаписей правоохранительные органы усмотрели в их действиях признаки более тяжкого преступления.

В результате административное дело дополнилось уголовным расследованием по статье о разжигании розни», – сказал Койгельдиев.

По словам представителя Генпрокуратуры, уголовное расследование ведется отдельно и не отменяет административного ареста. После его окончания Анар и Ренатко могут остаться под стражей уже в рамках уголовного процесса.

Как отмечает Finratings.kz, статья 174 предусматривает наказание от двух до семи лет лишения свободы.

Анар в конце января сыграл за 2Drots в новом медиафутбольном турнире НаПике и отметился голом.

В 2025 году Абдуллаев был признан лучшим русскоязычным стримером в категории IRL.