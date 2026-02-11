  • Спортс
Голы медиаперсон предложили засчитывать за три в НаПике. Спиряков против: «Начнут находить «нефутболистов», которые на поверку окажутся вполне в порядке»

Руководство лиги НаПике рассматривает возможность дополнительного поощрения для команд, которые регулярно выпускают на поле медийных личностей.

Дмитрий Егоров заявил, что изучается идея засчитывать каждый гол медиаперсоны за три. Речь идет о голах в основное время матча, а не в МедиаПике, который проводится в перерыве.

«Мы считаем, что голы таких людей, как Станос, Баста, Шастун, Азамат, если команда выпускает их на поле, должны засчитываться за три. Это не красные мячи, не пенальти. Это именно мячи с игры в основное время, не МедиаПик», – отметил Егоров. 

 Идею не поддержал бывший вратарь «Амкала» Евгений Спиряков

«Таким мувом мы откроем просто бухту изобилия для неравенства сторон. Сейчас начнут находить «нефутболистов», которые на поверку окажутся вполне в порядке.

Тот же Анар не сильно потеряется в основное время, он супермедийный, но не футболист. Это даст гигантский дисбаланс. Однозначно так делать нельзя», – написал Спиряков.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Евгения Спирякова
