  • «Взрослый футболист спросил, есть ли у меня сигареты. Я сказал, что не курю, а он: «Не куришь, не пьешь – так тут не заиграешь». Идову о молодежке
«Взрослый футболист спросил, есть ли у меня сигареты. Я сказал, что не курю, а он: «Не куришь, не пьешь – так тут не заиграешь». Идову о молодежке

Экс-защитник «Локомотива» и «Химок» Брайн Идову, выступающий сейчас за ФК «10», высказался о практике курения в российском футболе.

– Жирков рассказывал, что брал кальян на сборы. Было ли такое у вас?

– Нет, у меня никогда.

– А у одноклубников?

– Не буду врать, один раз было.

– В какой команде?

– У меня их было не так много. В последней (в «Химках» – Спортс’‘)! За все мое время на сборах я лишь раз в жизни видел, как человек привез с собой кальян, такой маленький. Но фамилию я вам не скажу.

– А что-то более запретное, сигареты, например?

– Первое, что я услышал от взрослого футболиста, когда был в молодежке, – это вопрос, есть ли у меня сигареты. Ответил, что не курю, на что получил ответ: «Не куришь, не пьешь – так тут не заиграешь».

Поэтому то, что некоторые спортсмены курят, думаю, не секрет. В старые добрые времена это вообще считалось нормой. Сейчас же надо следить за диетой, считать калории, пить протеины. Просто поменялось время, футболисты стали меньше злоупотреблять, и какой-то жести ни в одной команде не видел.

Хотя главное не то, куришь ты или нет, а что ты показываешь на поле. Я знаю массу примеров, когда люди с вредными привычками играли лучше тех, у кого их не было, – отметил Идову.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
«Не куришь, не пьешь – так тут не заиграешь».
Влад Радимов это был. И ведь прав оказался, Браян у нас и не заиграл....
Ответ mit-byer
«Не куришь, не пьешь – так тут не заиграешь». Влад Радимов это был. И ведь прав оказался, Браян у нас и не заиграл....
- Дай закурить, чушкарь! И встань когда с тобой старший разговаривает! (С)
Ответ mit-byer
«Не куришь, не пьешь – так тут не заиграешь». Влад Радимов это был. И ведь прав оказался, Браян у нас и не заиграл....
Ну вот. А говорили, что дело в цвете кожи.
-Хорошо вот так вот посидеть покурить после занятий спортом.
- Курить после физнагрузок - очень вредно!
- Слышь, Баклажан, у вас в Эфиопии все такие умные?
- Я русский!(с)
Ответ Тренерские конспекты Бормана
-Хорошо вот так вот посидеть покурить после занятий спортом. - Курить после физнагрузок - очень вредно! - Слышь, Баклажан, у вас в Эфиопии все такие умные? - Я русский!(с)
НАМ-ТО НЕ ГОНИ!
Ответ Тренерские конспекты Бормана
-Хорошо вот так вот посидеть покурить после занятий спортом. - Курить после физнагрузок - очень вредно! - Слышь, Баклажан, у вас в Эфиопии все такие умные? - Я русский!(с)
В точку )
Мне кажется, раз столько мемов про то, что поколения до 2000х курили, бухали и здорово играли - необходимо создать центр по подготовке таких футболистов. Предлагаю прям создать академию, где будут набухиваться и выкурить по блоку в день. Наверное кадры сразу появятся. Учитывая цены на сигареты и хорошее бухло - желающих будет очень много. Представляете, бесплатно будут раздавать блага цивилизации.
А то надоело читать, что раньше все были бухие и играли лучше.
Ответ Алексей Елистратов
Мне кажется, раз столько мемов про то, что поколения до 2000х курили, бухали и здорово играли - необходимо создать центр по подготовке таких футболистов. Предлагаю прям создать академию, где будут набухиваться и выкурить по блоку в день. Наверное кадры сразу появятся. Учитывая цены на сигареты и хорошее бухло - желающих будет очень много. Представляете, бесплатно будут раздавать блага цивилизации. А то надоело читать, что раньше все были бухие и играли лучше.
Этот феномен очень просто объясняется. Раньше футбол не был настолько совершенной индустрией. Почти все решалось талантом игрока, его умением играть в футбол. Если Газза приезжал с лишним весом и после синьки и делал разницу на чемпионате Европы - это объяснялось его безумным талантом. Грубо говоря, талант - 60%, здоровье и физика - 30%, профессионализм и всякие мелкие детали - 10%. Такова была формула успеха. Сейчас все иначе. Сейчас талант и физика у большинства профессиональных, прошедших академии, игроков - не сильно друг от друга отличаются. Как отличить Кумана от Маттеуса - мне объяснять не надо, к примеру. А вот Ибрагиму Конате от Уэсли Фофана я так сразу не отличу. И дело не в цвете кожи, как ты понимаешь. Не будет между ними какой-то ключевой разницы в таланте. А вот в трудовой этике, мелких нюансах и деталях - разница будет. И эта разница сделает разницу на поле. И если уж кто-то из них будет бухим играть - то разница эта станет просто колоссальной, невероятной, это будет определяющая разница сразу же.
Ответ NoThanks
Этот феномен очень просто объясняется. Раньше футбол не был настолько совершенной индустрией. Почти все решалось талантом игрока, его умением играть в футбол. Если Газза приезжал с лишним весом и после синьки и делал разницу на чемпионате Европы - это объяснялось его безумным талантом. Грубо говоря, талант - 60%, здоровье и физика - 30%, профессионализм и всякие мелкие детали - 10%. Такова была формула успеха. Сейчас все иначе. Сейчас талант и физика у большинства профессиональных, прошедших академии, игроков - не сильно друг от друга отличаются. Как отличить Кумана от Маттеуса - мне объяснять не надо, к примеру. А вот Ибрагиму Конате от Уэсли Фофана я так сразу не отличу. И дело не в цвете кожи, как ты понимаешь. Не будет между ними какой-то ключевой разницы в таланте. А вот в трудовой этике, мелких нюансах и деталях - разница будет. И эта разница сделает разницу на поле. И если уж кто-то из них будет бухим играть - то разница эта станет просто колоссальной, невероятной, это будет определяющая разница сразу же.
Газаев-футболист был мемный 🤣🤣🤣 очень смешно жопой крутил, в ней весь талант и заключался
Курение бессмысленная привычка. Алкоголь пьют хотя бы ради веселья, в компаниях, на праздниках и все такое. А курить выходят по 10 раз на дню из помещения как автомат непонятно ради чего. Просто зависимость и всё. Плюс онкология, причем с нынешними сигаретами из непонятно чего она реальней, чем от сигарет прошлого из табака. Вейпы тем более.
Ответ Кино Музыка
Курение бессмысленная привычка. Алкоголь пьют хотя бы ради веселья, в компаниях, на праздниках и все такое. А курить выходят по 10 раз на дню из помещения как автомат непонятно ради чего. Просто зависимость и всё. Плюс онкология, причем с нынешними сигаретами из непонятно чего она реальней, чем от сигарет прошлого из табака. Вейпы тем более.
Курение никотина тоже оказывает влияние на рецепторы и человек получает так называемый кайф. Только очень краткосрочный по сравнению с алкоголем.
Просто раньше у нас была тотальная пропаганда алкоголя и сигарет. Считалось стрёмно не курить и не пить. В каждом сериале все главные герои пили и курили. А вот в последнее время (правда уже давно) правительство серьёзно борется с этим. Трезвых и здоровых людей стало больше в разы. Это радует. Я и сам бросил курить 10 лет назад. А алкоголь в последний раз выпил более 5 лет назад.
Ответ Ростовский
Просто раньше у нас была тотальная пропаганда алкоголя и сигарет. Считалось стрёмно не курить и не пить. В каждом сериале все главные герои пили и курили. А вот в последнее время (правда уже давно) правительство серьёзно борется с этим. Трезвых и здоровых людей стало больше в разы. Это радует. Я и сам бросил курить 10 лет назад. А алкоголь в последний раз выпил более 5 лет назад.
А почему зумеры с одноразками гоняют сможешь рассказать?
Ответ Ростовский
Просто раньше у нас была тотальная пропаганда алкоголя и сигарет. Считалось стрёмно не курить и не пить. В каждом сериале все главные герои пили и курили. А вот в последнее время (правда уже давно) правительство серьёзно борется с этим. Трезвых и здоровых людей стало больше в разы. Это радует. Я и сам бросил курить 10 лет назад. А алкоголь в последний раз выпил более 5 лет назад.
это всё раньше было, намного. мальчик смотрит на взрослого, и начинает подражать. думает, если будет повторять его привычки, к нему стану серьёзнее относиться
обычное дело, касается много чего. просто закурить сигу проще, чем, например, начать спортом заниматься
Ну и прав оказался
Это шутка была)))Шутка понимаешь?Не понимаешь-иди покури)))
