Экс-защитник «Локомотива» и «Химок» Брайн Идову , выступающий сейчас за ФК «10», высказался о практике курения в российском футболе.

– Жирков рассказывал, что брал кальян на сборы. Было ли такое у вас?

– Нет, у меня никогда.

– А у одноклубников?

– Не буду врать, один раз было.

– В какой команде?

– У меня их было не так много. В последней (в «Химках» – Спортс’‘)! За все мое время на сборах я лишь раз в жизни видел, как человек привез с собой кальян, такой маленький. Но фамилию я вам не скажу.

– А что-то более запретное, сигареты, например?

– Первое, что я услышал от взрослого футболиста, когда был в молодежке, – это вопрос, есть ли у меня сигареты. Ответил, что не курю, на что получил ответ: «Не куришь, не пьешь – так тут не заиграешь».

Поэтому то, что некоторые спортсмены курят, думаю, не секрет. В старые добрые времена это вообще считалось нормой. Сейчас же надо следить за диетой, считать калории, пить протеины. Просто поменялось время, футболисты стали меньше злоупотреблять, и какой-то жести ни в одной команде не видел.

Хотя главное не то, куришь ты или нет, а что ты показываешь на поле. Я знаю массу примеров, когда люди с вредными привычками играли лучше тех, у кого их не было, – отметил Идову.