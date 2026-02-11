СКА Басты победил «Эгриси» Вилсакома, 2Drots выиграли у «Народной Команды». Результаты 4-го тура НаПике

Результаты 4-го тура НаПике.

НаПике, 4-й тур

11 февраля, среда

СКА – «Эгриси» – 4:4 (3:2 Б).

«Народная Команда» – 2Drots – 5:8.

ФК «Союз» – «Без Предела» – 9:9 (1:2 Б).

Матчи прошли в Москве в «Академии Будущего»

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.