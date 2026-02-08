Анару дали 15 суток ареста в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек. В конце января стример сыграл в НаПике за 2D

Стримеры Анар Абдуллаев и Ренатко получили 15 суток ареста в Казахстане.

Причиной их задержания стало оскорбительное выражение в адрес казахстанских девушек во время стрима.

Суд квалифицировал действия стримеров как мелкое хулиганство, совершенное в социальных сетях.

«По факту мелкого хулиганства отделом полиции при управлении полиции Медеуского района было возбуждено административное производство в отношении двух иностранных граждан.

Установлено, что указанные лица в социальной сети допускали нецензурные высказывания, нарушающие нормы общественного порядка и требования действующего законодательства Республики Казахстан.

Материалы были направлены в специализированный межрайонный административный суд города Алматы.

По результатам рассмотрения судом принято решение о назначении обоим правонарушителям административного ареста сроком на 15 суток», – говорится в заявлении Департамента полиции Алматы.

Арест позже подтвердил другой стример, представитель медиафутбольной команды Lit Energy Равшан, который был вместе с Анаром и Ренатом во время скандального стрима.

«Как вы могли узнать, Анару и Ренату дали 15 суток ареста. Мы с ними на связи, держим руку на пульсе, парни получают всю необходимую поддержку

Ни мы, ни ребята ни в коем случае не хотели принести негатива нашими словами или действиями. Приносим глубокие извинения всем, кого могли обидеть высказывания наших ребят», – отметил Равшан.

Анар в конце января сыграл за 2Drots в новом медиафутбольном турнире НаПике и отметился голом.

В 2025 году Абдуллаев был признан лучшим русскоязычным стримером в категории IRL.