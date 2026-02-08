  • Спортс
  Анару дали 15 суток ареста в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек. В конце января стример сыграл в НаПике за 2D
21

Анару дали 15 суток ареста в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек. В конце января стример сыграл в НаПике за 2D

Стримеры Анар Абдуллаев и Ренатко получили 15 суток ареста в Казахстане.

Стримеры Анар Абдуллаев и Ренатко получили 15 суток ареста в Казахстане.

Причиной их задержания стало оскорбительное выражение в адрес казахстанских девушек во время стрима.

Суд квалифицировал действия стримеров как мелкое хулиганство, совершенное в социальных сетях.

«По факту мелкого хулиганства отделом полиции при управлении полиции Медеуского района было возбуждено административное производство в отношении двух иностранных граждан.

Установлено, что указанные лица в социальной сети допускали нецензурные высказывания, нарушающие нормы общественного порядка и требования действующего законодательства Республики Казахстан.

Материалы были направлены в специализированный межрайонный административный суд города Алматы.

По результатам рассмотрения судом принято решение о назначении обоим правонарушителям административного ареста сроком на 15 суток», – говорится в заявлении Департамента полиции Алматы.

Арест позже подтвердил другой стример, представитель медиафутбольной команды Lit Energy Равшан, который был вместе с Анаром и Ренатом во время скандального стрима.

«Как вы могли узнать, Анару и Ренату дали 15 суток ареста. Мы с ними на связи, держим руку на пульсе, парни получают всю необходимую поддержку

Ни мы, ни ребята ни в коем случае не хотели принести негатива нашими словами или действиями. Приносим глубокие извинения всем, кого могли обидеть высказывания наших ребят», – отметил Равшан.

Анар в конце января сыграл за 2Drots в новом медиафутбольном турнире НаПике и отметился голом.

В 2025 году Абдуллаев был признан лучшим русскоязычным стримером в категории IRL.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Равшана Джульпаева
21 комментарий
время крыс закончится
Великий Анар. самый известный человек) Но никто не знает его заслуг. Его уже просто так везде пихают)
Любители бань, нарушений пдд и накрутки зрителей пусть посидят 15 суток, полезно будет для головы, хотя конечно для меня за мат и подобное кидать в обезьянник на 15 суток, как то многовато, ну это лично для меня
Ответ Ilya Rigishvili
Любители бань, нарушений пдд и накрутки зрителей пусть посидят 15 суток, полезно будет для головы, хотя конечно для меня за мат и подобное кидать в обезьянник на 15 суток, как то многовато, ну это лично для меня
чего, даже любителей бань сажать надо?)
Здесь в конце концов Анар, мощно порется в
А вот и позитивные новости, связанные с медиафутболом, подъехали
Ответ DDp
А вот и позитивные новости, связанные с медиафутболом, подъехали
Комментарий скрыт
А что с них взять, с медианогомячистов, они все ушибленные по жизни.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А что с них взять, с медианогомячистов, они все ушибленные по жизни.
Тут получается и стример и ногомяч два в одном .
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А что с них взять, с медианогомячистов, они все ушибленные по жизни.
Он не медиафутболист, а просто стример, которого подтянули к медиафутболу
Кто эти люди? Зачем писать о шушере?
вот кого кого, а это грязное чучело вообще не жалко. Странно что у нас в скрепной ему всё сходит с рук; совсем недавно одному за шлепки дали 1.5 года; а тут треш стримы со всеми сексуализированными склонениями
Юлия Якубеня уронила сосиску. В 8 классе Юлия играла в волейбол на уроке физкультуры.
А что же там действительно произошло?
Ответ Капсаицин
А что же там действительно произошло?
один сказал, что ему пишут казашки и типо будем феерить сегодня) это обидело некоторых мужиков из Казахстана, вот они приехали и полиция приехала. на самом деле безобидная ситуация, но люди сейчас обидчивые, посчитали это оскорблением их женщин)
Ответ Артур Матрешкин
один сказал, что ему пишут казашки и типо будем феерить сегодня) это обидело некоторых мужиков из Казахстана, вот они приехали и полиция приехала. на самом деле безобидная ситуация, но люди сейчас обидчивые, посчитали это оскорблением их женщин)
А это так ущемило казахов? Может не по поводу бана Нурлана Сабурувова?
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
