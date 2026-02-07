8-кратный чемпион России по керлингу Еремин забил буллит «Эгриси» блогера Вилсакома в НаПике

8-кратный чемпион России по керлингу Еремин забил буллит команде Вилсакома.

8-кратный чемпион России по керлингу и игрок «Без Предела» Александр Еремин забил буллит «Эгриси» блогера Вилсакома в НаПике.

Защитник «Эгриси » Николай Дасаев нарушил правила против Еремина, за что получил желтую карточку. В НаПике за полученную желтую карточку назначается буллит.

Еремин реализовал выход 1 на 1, обыграв вратаря и забив в пустые ворота.

«Без Предела» отыгрались с 1:5, но уступили «Эгриси» в 3-м туре НаПике (5:6).

«Без Предела» – команда участников шоу «Титаны», выступающая в НаПике.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

