Филимонов и Аленичев забили за «Народную Команду» в НаПике. Также в российской Кингс Лиге сыграли Титов, Тихонов, Пименов и Колодин

Егор Титов , Андрей Тихонов , Александр Филимонов , Дмитрий Аленичев , Руслан Пименов и Денис Колодин сыграли в российском аналоге Кингс Лиги Жерара Пике – НаПике.

Титов, Тихонов, Филимонов и Аленичев выступили за «Народную Команду» – команду фанатов «Спартака ». Филимонов забил гол с игры в период МедиаПика, Аленичев реализовал президентский пенальти.

Руслан Пименов и Денис Колодин сыграли за «Банку». Пименов принес гол, реализовав фут-керлинг (удар от ворот – мяч должен остановиться в центральном круге). Колодин не забил пенальти.

МедиаПик – игра в перерыве медийными составами, победитель получает очко к счету матча.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Попытка спасти медиафутбол – российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг»