  • Пельмень лещом реализовал «бургер». Бывший чемпион лиги по пощечинам Комоцкий забил за «Народную Команду» в НаПике
Пельмень лещом реализовал «бургер». Бывший чемпион лиги по пощечинам Комоцкий забил за «Народную Команду» в НаПике

Вася Пельмень забил «бургер» лещом за «Народную Команду» в НаПике.

Бывший чемпион лиги по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий забил за «Народную Команду» против «Банки» в НаПике.

Камоцкий реализовал «бургер» (удар по трем мячам в стопке), пробив рукой, и забил гол вратарю «Банки» блогеру Федосу.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Попытка спасти медиафутбол – российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Пельмень лещом реализовал бургер. Рандомный набор слов, когда уснул лицом на клавиатуре)
Ответ Streetbor
Пельмень лещом реализовал бургер. Рандомный набор слов, когда уснул лицом на клавиатуре)
страшный сон того, кто сел на диету)
Господи какой же бред 🤦
"Уважаемые" организаторы данного действа. Уберите, пожалуйста, из названия слово "футбол" и делайте, что хотите ...
Вот это вообще чушь. Пусть у пивнухи развлекаются, к спорту это не имеет никакого отношения.
Сны при температуре 40
Дебилизация населения наряду с домом-2.
Пора мне в церковь начинать ходить, похоже
Вареник окунем оформил хычин.
"Пельмень лещом реализовал бургер."

ЧИВО
Пельмень лещом реализовал «бургер». 🤣
Суровые будни вашего гастрономического сайта.
