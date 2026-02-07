Пельмень лещом реализовал «бургер». Бывший чемпион лиги по пощечинам Комоцкий забил за «Народную Команду» в НаПике

Вася Пельмень забил «бургер» лещом за «Народную Команду» в НаПике.

Бывший чемпион лиги по пощечинам Василий «Пельмень » Камоцкий забил за «Народную Команду» против «Банки» в НаПике .

Камоцкий реализовал «бургер» (удар по трем мячам в стопке), пробив рукой, и забил гол вратарю «Банки» блогеру Федосу.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Попытка спасти медиафутбол – российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг»