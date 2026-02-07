Видео
4

Яковлев забил со своей половины поля, перекинув вратаря СКА Басты в НаПике

Хавбек «Броуков» Павел Яковлев забил со своей половины поля в матче против СКА рэпера Басты в НаПике.

34-летний экс-полузащитник «Спартака» пробил в касание почти от своих ворот и перекинул вратаря СКА Багу.

«БроукБойз» переиграли СКА в 3-м туре НаПике (6:5). У СКА отметился дублем рэпер Icegergert в период МедиаПика.

МедиаПик – игра в перерыве медийными составами, победитель получает очко к счету матча. 

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Попытка спасти медиафутбол – российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoСпартак
logoПавел Яковлев
logoБроукБойз
logoНаПике
logoСКА Ростов
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А я как то в 10 классе на физре лупанул из за штрафной с лёту по отскочившему мячу и в самую девятину с отскоком от перекладины в землю. Вот это гол был)))
Ответ Дмитрий Махаев
А я как то в 10 классе на физре лупанул из за штрафной с лёту по отскочившему мячу и в самую девятину с отскоком от перекладины в землю. Вот это гол был)))
Волейбольным мячом?😁
В медиалиге они явно не пики выбирают
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots победили Fight Nights, «Амкал» выиграл у ФК «10». Результаты 3-го тура НаПике
8 февраля, 17:51
Рэпер Icegergert оформил дубль за СКА Басты в НаПике
7 февраля, 14:42Видео
Рекомендуем
Главные новости
СКА Басты победил «Эгриси» Вилсакома, 2Drots выиграли у «Народной Команды». Результаты 4-го тура НаПике
11 минут назад
Стример Травоман забил пенальти с клавиатурой, мышью и телефоном в руках в НаПике
58 минут назадВидео
Дасаев исполнил буллит радугой. Игрок «Эгриси» перекинул вратаря СКА, но тот выбил мяч с линии ворот
сегодня, 17:16Видео
Анар извинился за ситуацию в Казахстане: «Я допустил ошибку и признаю это. Призываю вас к объективной оценке произошедшего». Стримеру грозит тюремный срок до 7 лет
сегодня, 16:21
Звезда «Реальных пацанов» Ознобихин сделал дубль за «Эгриси» в НаПике
сегодня, 15:55Видео
Голы медиаперсон предложили засчитывать за три в НаПике. Спиряков против: «Начнут находить «нефутболистов», которые на поверку окажутся вполне в порядке»
сегодня, 13:23
Анару грозит тюремный срок до 7 лет за разжигание межнациональной розни. Стример арестован в Казахстане за оскорбительные высказывания про местных девушек
сегодня, 12:34
«Взрослый футболист спросил, есть ли у меня сигареты. Я сказал, что не курю, а он: «Не куришь, не пьешь – так тут не заиграешь». Идову о молодежке
сегодня, 11:06
Пике изобразил, что хочет подстричь знаменитого фаната «МЮ»: «Мне без разницы, что осталась одна игра. Заканчивай»
вчера, 19:34Видео
Блогер Литвин предложил оплатить штрафы Telegram более чем на 29,6 млн рублей: «Пацаны, если он упрется – я готов дать эту сумму»
вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Идову о переходе Баринова в ЦСКА: «Он любит «Локомотив» всей душой. Просто бывают моменты, когда появляются разногласия, а переход в другую команду – выход из ситуации»
вчера, 09:25
Хавбек ФК «10» Скоропуп проходит сборы с «Уралом-2». Осенью игрок забивал «Краснодару»
9 февраля, 20:07
Колодин и Пименов сыграют за «Банку» в новом турнире НаПике
6 февраля, 19:33
Гаджиев о НаПике: «Для футболистов мы будто дурака валяем, для нас самих – мы суперзвезды»
5 февраля, 19:29
13-летний сын Камила Гаджиева сыграл за Fight Nights в воротах в новом турнире НаПике
4 февраля, 21:36Видео
Глава МФЛ Осипов о желании Ари создать медиакоманду с Кариокой: «У него есть все возможности сделать крутую историю»
4 февраля, 13:16
Егоров не согласен с топом лучших игроков России в XXI веке: «Мост играл за «Сельту» по 30 матчей в сезоне, Карпин – так же с «Сосьедадом», Аленичев выиграл ЛЧ и Кубок УЕФА. А тут Жирков, Игнашевич и Кержаков»
4 февраля, 11:53
Экс-форвард сборной Казахстана Турысбек: «Российская Медиалига не уступает по уровню казахстанской Премьер-лиге»
3 февраля, 12:39
Сын Зобнина Роберт отпраздновал гол походкой Макгрегора. 9-летний нападающий забил в детской лиге НаПике
31 января, 12:23Видео
Экс-форвард «Ростова» Пантера на просмотре в липецком «Металлурге». Футболист 2Drots говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
29 января, 13:02
Рекомендуем