Яковлев забил со своей половины поля, перекинув вратаря СКА Басты в НаПике
Хавбек «Броуков» Павел Яковлев забил со своей половины поля в матче против СКА рэпера Басты в НаПике.
34-летний экс-полузащитник «Спартака» пробил в касание почти от своих ворот и перекинул вратаря СКА Багу.
«БроукБойз» переиграли СКА в 3-м туре НаПике (6:5). У СКА отметился дублем рэпер Icegergert в период МедиаПика.
МедиаПик – игра в перерыве медийными составами, победитель получает очко к счету матча.
НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.
