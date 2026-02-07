Яковлев забил со своей половины поля, перекинув вратаря СКА Басты в НаПике

Хавбек «Броуков» Павел Яковлев забил со своей половины поля в матче против СКА рэпера Басты в НаПике.

34-летний экс-полузащитник «Спартака » пробил в касание почти от своих ворот и перекинул вратаря СКА Багу.

«БроукБойз » переиграли СКА в 3-м туре НаПике (6:5). У СКА отметился дублем рэпер Icegergert в период МедиаПика.

МедиаПик – игра в перерыве медийными составами, победитель получает очко к счету матча.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

