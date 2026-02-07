Рэпер Icegergert оформил дубль за СКА Басты в НаПике

Рэпер Icegergert отличился дублем за СКА Басты против «Броуков» в НаПике .

Icegergert – один из самых популярных рэперов России 2025 года. Его трек «Наследство» набрал 33 млн просмотров на ютубе.

Музыкант появился на поле в период МедиаПика – играют в перерыве медийными составами, победитель получает гол к счету матча. Свой первый гол Icegergert забил, играя один на один против другого рэпера – Чипинкоса.

Вместе с Icegergert за СКА сыграли рэпер Lil Kavkaz, блогер АртПо, экс-футболист Андрей Каряка, глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов и другие.

Еще у СКА отметился голом Lil Kavkaz, у «Броуков» – журналист Дмитрий Егоров.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

