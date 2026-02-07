Кузнецов о «Союзе»: «Участие в НаПике под большим вопросом»

Дмитрий Кузнецов: участие «Союза» в НаПике под большим вопросом.

Президент ФК «Союз» Дмитрий Кузнецов рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Продолжение участия «Союза» в НаПике под большим вопросом. Спонсоры помогли на начальном на этапе – оплатили форму, дали деньги на первые туры, но сейчас команда может не доиграть регулярный чемпионат – нам не хватает денег.

За каждую игру мы платим 100 тысяч рублей: если за неделю две игры, а также тренировка, то это 220 тысяч – в месяц 880 тысяч. А сейчас у нас бюджет около 500 тысяч рублей», – сказал Кузнецов.

Кузнецов создал медийный клуб без букмекеров. Деньги дают «Одноклассники»