Кузнецов о «Союзе»: «Участие в НаПике под большим вопросом»

Дмитрий Кузнецов: участие «Союза» в НаПике под большим вопросом.
Президент ФК «Союз» Дмитрий Кузнецов рассказал о финансовых проблемах клуба.
«Продолжение участия «Союза» в НаПике под большим вопросом. Спонсоры помогли на начальном на этапе – оплатили форму, дали деньги на первые туры, но сейчас команда может не доиграть регулярный чемпионат – нам не хватает денег.
За каждую игру мы платим 100 тысяч рублей: если за неделю две игры, а также тренировка, то это 220 тысяч – в месяц 880 тысяч. А сейчас у нас бюджет около 500 тысяч рублей», – сказал Кузнецов.
