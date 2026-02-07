Нагорный о футболе: «Работаю на трех работах. А футбола в моей жизни больше, чем гимнастики»

Никита Нагорный: футбола в моей жизни больше, чем гимнастики.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал об участии в новом медиафутбольном турнире НаПике.

«Сейчас работаю на трех работах. После этого заезжаю на Медиалигу. Поиграл – дальше к семье. Каждую среду тренируюсь, в 7 утра собираемся в футбол перед работой. Этого вида спорта больше в моей жизни, чем гимнастики», – сказал гимнаст.

Нагорный сыграл в НаПике за команду Lit Energy блогера Михаила Литвина. Он забил президентский пенальти и сделал сальто.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по особым правилам. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В заявке Fight Nights присутствуют Евгений Плющенко, боец Шара Буллет. За 2Drots заявлен стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Роман Косицын и другие.