Ролик с Бастой, неловко упавшим во время исполнения пенальти, набрал 3,4 млн просмотров за два дня

Видео Басты с матча НаПике набрало более 3 млн просмотров за два дня.

Видео с участием рэпера и президента медиафутбольного клуба СКА Василия Вакуленко (Басты) завирусилось в социальных сетях.

Баста принял участие в матче 1-го тура турнира НаПике. СКА сыграл против «Амкала» (8:11). Во время игры рэпер дважды не забил пенальти.

Ролик Басты с разминки перед игрой набрал 3,4 млн просмотров за два дня в Инстаграм.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие. 

