Рэпер Icegergert сыграет за СКА в НаПике.

Артист лэйбла Gazgolder Icegergert сыграет за СКА в медиатурнире НаПике. Об этом рассказал владелец команды Василий Вакуленко (Баста).

«Да, Жора будет играть обязательно. Он приезжал на сборы и неплохо двигался. Я посмотрел на наш МедиаПик в игре с «Амкалом», честно могу сказать, у Жоры есть шансы», – рассказал Баста.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В заявке Fight Nights присутствуют Евгений Плющенко, боец Шара Буллет. За 2Drots сыграет стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» заявлены комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Роман Косицын и другие.

