  • Крысева» о будущем «Стола»: «На нас история с БК тоже сказалась. Если продолжать, то в нормальном качестве»


Крысева» о будущем «Стола»: «На нас история с БК тоже сказалась. Если продолжать, то в нормальном качестве»

Севастиан Терлецкий: уверен, что «Стол» будет.

Журналист и блогер Севастиан «Крысева» Терлецкий рассказал о будущем шоу «Медиа Стол».

«Будет ли новый выпуск «Стола»? В этом году будет. На нас история с БК тоже сказалась. У меня, частично, идут переговоры. Но я уверен, что «Стол» будет. Пока не понимаем, когда начнем, и какой будет объем.

Для меня принципиально важно сохранить уровень съемки, гостей. У нас много операторов, целый ангар снимаем. Это не вопрос отказа от гонорара [за съемку] и делать за бесплатно. Дело не в этом. Если продолжать, то в нормальном качестве. «Стол» будет. В каком объеме – станет известно чуть позже», – сказал «Крысева».

«Стол» – флагманское шоу медийного футбола. Титульным спонсором программы является букмекерская компания FONBET.

С 1 января 2026-го для букмекеров действует новый налоговый режим, компании будут платить государству 7% с разницы между внесенным депозитом и выигрышем, а также 25% налога на прибыль. Из-за этого БК сокращают расходы на медиафутбол.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ППХ
Севастиан «Крысева» Терлецкий
«Некласико» – лучшее медиа о медиафутболе, у «Десятки» и «Броуков» лучший продакшен, «Самый умный» и AGM – шоу года
30 ноября 2025, 16:53
