«Амкал» сыграет с ФК «10», 2Drots против Fight Nights. Стартовал 3-й тур НаПике

Расписание и результаты 3-го тура НаПике.

НаПике, 3-й тур

7 февраля, суббота

«БроукБойз» – СКА – 6:5.

«Банка» – «Народная Команда» – 8:7.

«Без Предела» – «Эгриси» – 5:6.

8 февраля, воскресенье

ФК «Союз» – Lit Energy. Начало – в 15:00

«Амкал» – ФК «10». Начало – в 17:00

2Drots – Fight Nights. Начало – в 19:00

Матчи пройдут в Москве в «Академии Будущего»

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В заявке Fight Nights присутствуют Евгений Плющенко, боец Шара Буллет. За 2Drots сыграет стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» заявлены комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Роман Косицын и другие.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал НаПике
