3

Экс-форвард сборной Казахстана Турысбек: «Российская Медиалига не уступает по уровню казахстанской Премьер-лиге»

Турысбек: Российская Медиалига не уступает по уровню казахстанской Премьер-лиге.

Бывший нападающий «Кайрата» и сборной Казахстана Бауыржан Турысбек сравнил уровень казастанской лиги с медиафутбольными турнирами в России.

«В этом году была пара предложений вернуться. Если появятся хорошие варианты, хотелось бы еще поиграть два-три года.

Если нет – будем продолжать зажигать на медиафутболе. В России он уже не уступает по уровню нашей КПЛ», – сказал Турысбек.

В WINLINE Медиалиге 34-летний форвард выступал за «Krap Team x Впорядке» и «БроукБойз».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Meta-ratings.kz
3 комментария
Что значит "было пару предложений"? БылА парА предложений - семантически логичное построение фразы, но никак не "было пару предложений".
"казастанской лиги* 🌝
Ну уж нет,чемпионат Казахстана сильнее точно
