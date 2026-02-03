Экс-форвард сборной Казахстана Турысбек: «Российская Медиалига не уступает по уровню казахстанской Премьер-лиге»

Турысбек: Российская Медиалига не уступает по уровню казахстанской Премьер-лиге.

Бывший нападающий «Кайрата» и сборной Казахстана Бауыржан Турысбек сравнил уровень казастанской лиги с медиафутбольными турнирами в России.

«В этом году была пара предложений вернуться. Если появятся хорошие варианты, хотелось бы еще поиграть два-три года.

Если нет – будем продолжать зажигать на медиафутболе. В России он уже не уступает по уровню нашей КПЛ», – сказал Турысбек.

В WINLINE Медиалиге 34-летний форвард выступал за «Krap Team x Впорядке» и «БроукБойз ».