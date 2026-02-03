Плющенко о Тутберидзе в НаПике: «Не удивился бы. Но думаю, что Этери не играет в футбол, она очень хорошо тренирует фигуристов»

Плющенко о Тутберидзе в НаПике: Думаю, что Этери не играет в футбол.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как бы отреагировал на появление Этери Тутберидзе на футбольном поле.

На выходных Плющенко сыграл за команду Fight Nights в турнире НаПике .

– Удивились бы, если бы у кого-то из соперников в команде появилась Этери Тутберидзе?

– А тут женщины допускаются? Не удивился бы.

Но думаю, что Этери Тутберидзе не играет в футбол. Она очень хорошо тренирует фигуристов, – сказал Плющенко в беседе со Спортсом’‘.

