  • Плющенко о Тутберидзе в НаПике: «Не удивился бы. Но думаю, что Этери не играет в футбол, она очень хорошо тренирует фигуристов»
56

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как бы отреагировал на появление Этери Тутберидзе на футбольном поле.

На выходных Плющенко сыграл за команду Fight Nights в турнире НаПике.

– Удивились бы, если бы у кого-то из соперников в команде появилась Этери Тутберидзе?

– А тут женщины допускаются? Не удивился бы.

Но думаю, что Этери Тутберидзе не играет в футбол. Она очень хорошо тренирует фигуристов, – сказал Плющенко в беседе со Спортсом’‘.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
56 комментариев
А для меня тренерство всего лишь хобби, - продолжил Плющенко-поэтому я здесь!
Ответ kverigina
А для меня тренерство всего лишь хобби, - продолжил Плющенко-поэтому я здесь!
👍😂
Ответ kverigina
А для меня тренерство всего лишь хобби, - продолжил Плющенко-поэтому я здесь!
Вот-вот!)) Тот самый случай, когда человек захотел съерничать, но в силу слабых умственных способностей не смог, а только лишь себя подставил. В который раз.
Кто-то очень хорошо тренирует фигуристов, а кто-то пиарится на фигуристах созывая их в свои шоу-сказки.
Кто вообще задал ему такой дурацкий вопрос?
Ответ Холден Колфилд
Кто вообще задал ему такой дурацкий вопрос?
Такой же журналист как Плющенко тренер)
А там мама Ира опять буянит, говорит, что в апреле будут учить квады уже с другим штабом. "Карьера -то у Лены - одна... Любовь любовь.. А карьера важней"
))))
Ответ Ягун Ягунини
А там мама Ира опять буянит, говорит, что в апреле будут учить квады уже с другим штабом. "Карьера -то у Лены - одна... Любовь любовь.. А карьера важней" ))))
У ее подписчиков давно должен был случиться когнитивный диссонанс. Они уже задолбались переобуваться😆
Ответ Ягун Ягунини
А там мама Ира опять буянит, говорит, что в апреле будут учить квады уже с другим штабом. "Карьера -то у Лены - одна... Любовь любовь.. А карьера важней" ))))
Да к о их возьмёт?
Если Плющенко допускаются, то почему и женщин не допускать)?
Как можно и вообще задавать ему вопросы о великой Тутберидзе? Журналисты, вас опять подкупила Рудковская? Вот какого хрена на пике олимпиады вы берете интервью у самого неуспешного тренера фигурки РФ????????????((()))(((((())))((
Ответ Tatiana Baksheeva
Как можно и вообще задавать ему вопросы о великой Тутберидзе? Журналисты, вас опять подкупила Рудковская? Вот какого хрена на пике олимпиады вы берете интервью у самого неуспешного тренера фигурки РФ????????????((()))(((((())))((
Смешно про самого неуспешного, особенно после прыжкового турнира. У нас тысячи тренеров, сотни школ фк по всей России. В СПб есть огромная Академия ФК, и кто там успешный тренер? Их несколько десятков , а у-си нет ни у одного.
Ответ Mp
Смешно про самого неуспешного, особенно после прыжкового турнира. У нас тысячи тренеров, сотни школ фк по всей России. В СПб есть огромная Академия ФК, и кто там успешный тренер? Их несколько десятков , а у-си нет ни у одного.
Вот именно после него и смешно- засунули Влада Дикиджи под Сарновского с недокрученными прыжками и с сумашедшими надбавками… за что?! Где легкость и невесомость в прыжке?! Посмотрите как четверные прыгали Ханю, Чен или хотя бы Малинин, которые ТАКИЕ надбавки за них не получали. Если Сарновский когда нибудь доползет хотя бы до турнира международного серии Б он там получит РЕАЛЬНУЮ оценку своего «мастерства» у «мировой общественности»
У меня когнитивный диссонанс. Как комментировать-то?
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
У меня когнитивный диссонанс. Как комментировать-то?
Плюх хотел съязвить, но не смог в силу объективных причин, ха-ха
Ответ garovatat
Плюх хотел съязвить, но не смог в силу объективных причин, ха-ха
Вот у тебя точно есть одна объективная причина 😆
Этери Тутберидзе готовит спортсменов к олимпиаде, а Евгений Плющенко сотрясает воздух... Ни интеллекта, ни воспитания - чему он может научить спортсмена? Дети хабалистые, расхлябанные, потерянные. Кто-то ушёл, кто-то плохо ушёл, а кому-то это очень всё нравится. В четверг соревнования, может угомонится немного, занят будет делом.
А Рудковская говорит, что Тутберидзе вообще не тренер, а хороший менеджер.
Ответ alexnew
А Рудковская говорит, что Тутберидзе вообще не тренер, а хороший менеджер.
Комментарий скрыт
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
И вы, конечно)))
Рудковская говорит, что у вашего любимого тренера тренерство - это хобби.
