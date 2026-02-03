Плющенко о Тутберидзе в НаПике: «Не удивился бы. Но думаю, что Этери не играет в футбол, она очень хорошо тренирует фигуристов»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как бы отреагировал на появление Этери Тутберидзе на футбольном поле.
На выходных Плющенко сыграл за команду Fight Nights в турнире НаПике.
– Удивились бы, если бы у кого-то из соперников в команде появилась Этери Тутберидзе?
– А тут женщины допускаются? Не удивился бы.
Но думаю, что Этери Тутберидзе не играет в футбол. Она очень хорошо тренирует фигуристов, – сказал Плющенко в беседе со Спортсом’‘.
