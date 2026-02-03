  • Спортс
  • Детская лига НаПике Jr отправит в Узбекистан на сбор лучших игроков турнира. Там ожидаются скауты «Боруссии», «Ньюкасла» и других клубов
Детская лига НаПике Jr отправит в Узбекистан на сбор лучших игроков турнира. Там ожидаются скауты «Боруссии», «Ньюкасла» и других клубов

Организаторы НаПике наградят участников детского турнира.

Параллельно с основным турниром стартовала лига НаПике Jr, в которой играют дети разных возрастов.

В 1-м туре за команду Liberty сыграл 15-летний Тимофей Мещерский. В матче против СКА его выпустили на поле при счете 2:7, однако благодаря вкладу Тимофея Liberty сумел оформить невероятный камбэк – 10:9.

Уже после матча выяснилось, что Мещерский имеет опыт выступлений на уровне КФК и чемпионата Москвы. В регламенте детского турнира не было запрета на участие игроков с таким бэкграундом, однако ко 2-му туру такое ограничение будет введено. Таким образом, Тимофей больше не сможет выйти на поле.

Руководитель НаПике Jr Николай Осипов заявил, что Мещерский гораздо сильнее остальных участников турнира. В то же время лига приняла решение, что Тимофей вместе с пятью другими лучшими футболистами турнира по его итогам отправится на сборы в Узбекистан.

Ожидается, что там будут присутствовать скауты клубов топ-лиг Европы, в частности, «Боруссии», «Ньюкасла», «Нанта». Как пишет канал «Мутко против», участие в таких сборах стоит от 5000 долларов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
любительский футбол
logoНиколай Осипов
logoСКА Ростов
logoНаПике
детский футбол
Ребята я из Узбекистана , но даже я не понял о чем идет речь )
Я какой-то случайный набор слов будто прочитал
Узбекский футбол сейчас на подъёме, поэтому не удивительно, что такие клубы приезжают.
