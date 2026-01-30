Кузнецов о Захаряне: «Рано уехал. Это предостережение другим футболистам, которым капают в уши об отъезде»
Дмитрий Кузнецов: Захарян рано уехал, травмы начались.
Бывший защитник «Эспаньола», экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов считает, что Арсен Захарян рано уехал в «Реал Сосьедад».
«Захарян рано уехал. Травмы начались, там другая работа и совсем другой климат. А когда с травмы на травму, надо доказывать, а после травмы не готов. Не получается, кто-то лучше, шанс предоставляется редко.
Это предостережение другим футболистам, которым капают в уши, что надо уезжать. Кого имею в виду? Кисляк. Батраков. «Барселона»... Какая «Барселона», вы что, ребята? Совсем, что ли», – сказал Кузнецов.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Футбольный Биги
Я как раз могу понять 27-28 летних которые не хотят уезжать/рисковать у которых зачастую уже и семья и дети маленькие, а здесь вроде и все налажено уже
А пока 18-20-22 года и молодой ничто не держит, то если есть амбиции и в Европе есть спрос надо ехать, пробовать.
Вернуться всегда успеешь