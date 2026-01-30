  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Кузнецов о Захаряне: «Рано уехал. Это предостережение другим футболистам, которым капают в уши об отъезде»
30

Кузнецов о Захаряне: «Рано уехал. Это предостережение другим футболистам, которым капают в уши об отъезде»

Дмитрий Кузнецов: Захарян рано уехал, травмы начались.

Бывший защитник «Эспаньола», экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов считает, что Арсен Захарян рано уехал в «Реал Сосьедад».

«Захарян рано уехал. Травмы начались, там другая работа и совсем другой климат. А когда с травмы на травму, надо доказывать, а после травмы не готов. Не получается, кто-то лучше, шанс предоставляется редко.

Это предостережение другим футболистам, которым капают в уши, что надо уезжать. Кого имею в виду? Кисляк. Батраков. «Барселона»... Какая «Барселона», вы что, ребята? Совсем, что ли», – сказал Кузнецов.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Футбольный Биги
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Батраков
logoМатвей Кисляк
logoАрсен Захарян
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoДмитрий Кузнецов
logoБроукБойз
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoБарселона
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Предостережение от чего?Конечно,пусть варятся в РПЛ в собственном соку и катаются как сыры в масле,получая ни за что миллионы.
Ответ Spartakus1984
Предостережение от чего?Конечно,пусть варятся в РПЛ в собственном соку и катаются как сыры в масле,получая ни за что миллионы.
А в Испании он за что получает свои условные сотни тысяч ?) Кажется, что предостережение, что нужно ехать готовым
Ответ wildgamer
А в Испании он за что получает свои условные сотни тысяч ?) Кажется, что предостережение, что нужно ехать готовым
Речь о шансе,от которого отказываться нельзя,а в РПЛ он всегда сможет снова вернуться и снова кататься как сыр в масле.
Захарян какой-то пример, на которого нужно равняться? Головин уехал рано тоже и у него все в порядке, первое время было непросто, но впоследствие стал лидером Монако, не факт, что у него получилось бы закрепить в европейском футболе, уедь он туда лет в 25. Бразильцы в 17 лет уезжают совсем из другой культуры в Европу и у них все получается. У Украинцев Лунин, Турбин, забавный в раннем возрасте уехали и у н з все хорошо, еще есть пример, про которого не все знают это Ярмоленко из Брентфорда, уехал туда, когда ему было 18 лет, уже сыграл под 100 матчей за клуб, сейчас ему 22. Дело не в возрасте, а в игроке.
честно говоря захарян и в рпл то не был не то что топом, а даже предтопом, обычный футболер с неплохим ударом, скорости нет дриблинга тоже
Чего он несет
Я как раз могу понять 27-28 летних которые не хотят уезжать/рисковать у которых зачастую уже и семья и дети маленькие, а здесь вроде и все налажено уже

А пока 18-20-22 года и молодой ничто не держит, то если есть амбиции и в Европе есть спрос надо ехать, пробовать.
Вернуться всегда успеешь
Сказал Кузнецов, который сам прыгнул при первой возможности. И не то, чтобы там до сих пор вспоминали, да Карпин, Мостовой, но главное, Кузнецов!
Вот посидел бы до 30, и уже потом, созревший, заматеревший, поехал бы ломаться в Европу. Л-логика.
У нас до 30 лет еще молодые и талантливые) вот тогда надо уезжать видимо
Игрок игроку рознь. С молодёжью работать надо лучше и поднимать уровень игры в низших лигах.
В рпл всегда возьмут, в топ лиги нет
Вообще не надо уезжать. Уход из сильнейшей лиги мира - РПЛ является понижением. В молодости уезжать на понижение - такое себе. Ладно ещё, если перед пенсией Корониным - полениться и подоить тамошние псевдоклубы и при этом не напрягаться. Но не в расцвете сил.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Кузнецов: «Российским игрокам не нужно уезжать в Европу, пока не закончится СВО. Захарян уехал, итог вы видите сами. Нужно сначала зарекомендовать себя здесь, стать мужиком»
26 января, 09:49
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Рекомендуем
Главные новости
Ролик с Бастой, неловко упавшим во время исполнения пенальти, набрал 3,4 млн просмотров за два дня
вчера, 19:55Видео
Icegergert сыграет за СКА в НаПике
вчера, 17:41
Крысева» о будущем «Стола»: «На нас история с БК тоже сказалась. Если продолжать, то в нормальном качестве»
вчера, 17:02
«Амкал» – ФК «10», 2Drots против Fight Nights. Расписание 3-го тура НаПике
вчера, 15:02
Плющенко о Тутберидзе в НаПике: «Не удивился бы. Но думаю, что Этери не играет в футбол, она очень хорошо тренирует фигуристов»
вчера, 11:15
Детская лига НаПике Jr отправит в Узбекистан на сбор лучших игроков турнира. Там ожидаются скауты «Боруссии», «Ньюкасла» и других клубов
вчера, 09:05
Дмитрий Егоров: «100% буду праздновать гол в ворота «Амкала». Когда человек не празднует гол бывшей команде, он лжет и проявляет лживое уважение»
2 февраля, 19:54
Плющенко о своем сыне Саше: «Футбол у него для общего развития, а фигурное катание – профессиональный вид спорта. У него там очень хорошо получается»
2 февраля, 18:39
MrBeast подкупил вратаря кейсом с деньгами и забил пенальти в пустые ворота в благотворительном матче
2 февраля, 16:42Видео
Дерби «Амкал» – «Броукбойз», «Банка» против Lit Energy. Расписание 2-го тура НаПике
2 февраля, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-форвард сборной Казахстана Турысбек: «Российская Медиалига не уступает по уровню казахстанской Премьер-лиге»
вчера, 12:39
Сын Зобнина Роберт отпраздновал гол походкой Макгрегора. 9-летний нападающий забил в детской лиге НаПике
31 января, 12:23Видео
Экс-форвард «Ростова» Пантера на просмотре в липецком «Металлурге». Футболист 2Drots говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
29 января, 13:02
Экс-голкипер ЦСКА Помазан стал тренером вратарей в ФК «10». Он играет за клуб Мусагалиева с 2023-го
28 января, 19:20
Градиленко вернулся в медиаклуб GOATS для участия в новом турнире НаПике
27 января, 15:26
Блогер АртПо находится на просмотре в «Родине»
23 января, 13:30Видео
Андрей Семенов: «В проффутболе людям не хватает эпатажности, а в Медиалиге ее через край»
21 января, 10:39
Глава МФЛ Осипов: «Будем рады видеть Пике не только почетным гостем, но и одним из авторов коллаборации в 2026 году»
16 января, 10:39
Павлюченко сыграет за «Альтерон» в Напике. Ранее клуб объявил об участии Самедова
15 января, 17:09
«Редкостный идиот». Минин об испанском журналисте, критикующем «Реал» за веру в Алонсо
15 января, 15:24
Рекомендуем