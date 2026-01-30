Кузнецов о Захаряне: «Рано уехал. Это предостережение другим футболистам, которым капают в уши об отъезде»

Дмитрий Кузнецов: Захарян рано уехал, травмы начались.

Бывший защитник «Эспаньола», экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов считает, что Арсен Захарян рано уехал в «Реал Сосьедад».

«Захарян рано уехал. Травмы начались, там другая работа и совсем другой климат. А когда с травмы на травму, надо доказывать, а после травмы не готов. Не получается, кто-то лучше, шанс предоставляется редко.

Это предостережение другим футболистам, которым капают в уши, что надо уезжать. Кого имею в виду? Кисляк. Батраков. «Барселона»... Какая «Барселона», вы что, ребята? Совсем, что ли», – сказал Кузнецов.