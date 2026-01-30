2

Райзен: «Идите ##### со своим «Амкалом». Проамкальские ######## будут делать медиафутбол вечно дерьмом»

Райзен: я буду людей высаживать так, как захочу.

Президент «БроукБойз» Райзен высказался о влиянии «Амкала» на медиафутбольную индустрию.

«В комьюнити [говорят]: «#####, #####, быдло; Дима предложил; Понятно, #####, «Броуки». Да идите ##### со своим «Амкалом» ######. После их появления в лиге каждый сезон все хуже и хуже. ###### что-то вечно.

В первом сезоне была свобода. Мы сидели под солнцем, это было наше, нами созданное. Сейчас все оглядываются и говорят о том, как было хорошо. Это был пик.

За Диму [Егорова] мне обидно. Он #####, жертвуя временем на личные проекты, семью. Логично, что он тоже хочет признания. Это нормально. Но то, как аудитория отвечает, это вообще смех. Этот ###### кор конченых, проамкальских ####### – это то, что будет делать медиафутбол вечно дерьмом.

Я будут этот год работать, чтобы это дерьмо подавить. Все эти хедлайнеры – слабые, курящие, толстые, пьющие. Мы их переедем, обежим, обыграем. Будем ярче, сильнее. Я на столах буду людей высаживать так, как я захочу», – сказал президент «Броуков». 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Райзена
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoБроукБойз
logoАмкал
2 комментария
Я не согласен с этим #########. По моему он ##### сказал.
Ответ Алексей Чарушин
Я не согласен с этим #########. По моему он ##### сказал.
Да он #######, а не ######. И вообще ###### и ######.
