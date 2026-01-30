  • Спортс
  Кузнецов о Карседо: «В «Спартаке» все время ждут тренера-бога, а когда тренер приходит, то превращается в психопата»
Кузнецов о Карседо: «В «Спартаке» все время ждут тренера-бога, а когда тренер приходит, то превращается в психопата»

Бывший защитник «Эспаньола», экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о назначении Хуана Карседо в «Спартака».

«Позвонил в Испанию. Мне товарищ, с которым в «Эспаньоле» вместе играл, сказал, что Карседо из академии «Эспаньола». Но я не помню его.

В «Спартаке» все время ждут тренера-бога, а когда тренер приходит, то превращается в психопата. Что один, что второй, что третий. Главное, чтобы Карседо не превратился», – сказал Кузнецов.

«Спартак» подписал контракт с испанским специалистом до 2028 года.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Футбольный Биги
Вы же и превращаете...,человек еще ни одного матча не провел как тренер а уже тонны негатива по отношению к нему.
Вы же и превращаете...,человек еще ни одного матча не провел как тренер а уже тонны негатива по отношению к нему.
Сейчас стоит Карседо, допустим, сорваться не без оснований, к тому же, так эти "молодчики" "Сразу же отправят бедного Хуана в психушку".
Тут ещё всё дело в том, что все акцентрируют внимание именно на Спартаке. О психе других тренеров акцент если и делается, то сразу же забывается и больше не обсуждается.
Сейчас стоит Карседо, допустим, сорваться не без оснований, к тому же, так эти "молодчики" "Сразу же отправят бедного Хуана в психушку". Тут ещё всё дело в том, что все акцентрируют внимание именно на Спартаке. О психе других тренеров акцент если и делается, то сразу же забывается и больше не обсуждается.
Спартак самая великая команда, ни о одном клубе столько не говорят, и людей сколько постоянно высказываются, это классно 😎
Спартак самая великая команда, ни о одном клубе столько не говорят, и людей сколько постоянно высказываются, это классно 😎
Поддерживаю! Чем больше стонут и злятся наши недоброжелатели, тем твёрже поступь Спартака!
Психопат это ты.
Подумал точно так же. Зачем печатать реплику этого, простите, Д. Кузнецова? Ответ: для продолжения «всё того же». — держать в фокусе негатив о Спартаке. Стараются, сволочи.
там все с ума сходят, бедный Самошников за полгода до дипрессии доехал.
Станко вообще обезумел.
Кононов тоже из джентельмена в психа превратился.

Если честно, то всему виной руководство и пресса ("журналисты", которые выдумывают новости о Спартаке и паразитирует на этом...)
там все с ума сходят, бедный Самошников за полгода до дипрессии доехал. Станко вообще обезумел. Кононов тоже из джентельмена в психа превратился. Если честно, то всему виной руководство и пресса ("журналисты", которые выдумывают новости о Спартаке и паразитирует на этом...)
Вроде бы спартаковец, а такую ересь написал. Ты и вправду веришь в то, что ты начеркал тут про о Самошникове, Станковиче и Кононове 😃🤣
Ожидание - совсем не радужные , может это и хорошо , когда не ждут спасителя , все выдохнут и перестанут трясти медальками из 90х
Кто бы не пришел в Спартак, сразу начинается критика. Может быть сначала дать ему спокойно поработать?
Ну и в миллионеров долларовых тоже превращение происходит за 1 год буквально
Так богов нет, а психопаты вполне реальны
Трудно быть богом.
если спартаковское руководство выучило уроки Станковича, в контракте с Карседо прописаны солидные штрафы за желтые/красные карточки.
