Кузнецов о Карседо: «В «Спартаке» все время ждут тренера-бога, а когда тренер приходит, то превращается в психопата»
Дмитрий Кузнецов: в «Спартаке» все время ждут тренера-бога.
Бывший защитник «Эспаньола», экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о назначении Хуана Карседо в «Спартака».
«Позвонил в Испанию. Мне товарищ, с которым в «Эспаньоле» вместе играл, сказал, что Карседо из академии «Эспаньола». Но я не помню его.
В «Спартаке» все время ждут тренера-бога, а когда тренер приходит, то превращается в психопата. Что один, что второй, что третий. Главное, чтобы Карседо не превратился», – сказал Кузнецов.
«Спартак» подписал контракт с испанским специалистом до 2028 года.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Футбольный Биги
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тут ещё всё дело в том, что все акцентрируют внимание именно на Спартаке. О психе других тренеров акцент если и делается, то сразу же забывается и больше не обсуждается.
Станко вообще обезумел.
Кононов тоже из джентельмена в психа превратился.
Если честно, то всему виной руководство и пресса ("журналисты", которые выдумывают новости о Спартаке и паразитирует на этом...)