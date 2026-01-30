Кузнецов о Карседо: «В «Спартаке» все время ждут тренера-бога, а когда тренер приходит, то превращается в психопата»

Дмитрий Кузнецов: в «Спартаке» все время ждут тренера-бога.

Бывший защитник «Эспаньола», экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о назначении Хуана Карседо в «Спартака».

«Позвонил в Испанию. Мне товарищ, с которым в «Эспаньоле» вместе играл, сказал, что Карседо из академии «Эспаньола». Но я не помню его.

В «Спартаке» все время ждут тренера-бога, а когда тренер приходит, то превращается в психопата. Что один, что второй, что третий. Главное, чтобы Карседо не превратился», – сказал Кузнецов.

«Спартак» подписал контракт с испанским специалистом до 2028 года.