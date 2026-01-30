НаПике открыли продажу билетов на первый тур. Двухместный VIP-диван – 10 тысяч рублей
Билет на один матч – 200 рублей
Дневной абонемент – 1000 рублей
Двухместный VIP-диван (один матч) – 10 тысяч рублей
Турнир пройдет в Академии Будущего по адресу ул. Нижние Мневники, 12А.
НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.
2Drots сыграют с «Союзом» Кузнецова, СКА против «Амкала». Расписание 1-го тура НаПике
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе
