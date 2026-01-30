НаПике открыли продажу билетов на первый тур. Двухместный VIP-диван – 10 тысяч рублей

В продажу поступили билеты на первый тур НаПике.

НаПике запустили продажу билетов на первый тур. Билет на один матч – 200 рублей

Дневной абонемент – 1000 рублей

Двухместный VIP-диван (один матч) – 10 тысяч рублей Турнир пройдет в Академии Будущего по адресу ул. Нижние Мневники, 12А. НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. 2Drots сыграют с «Союзом» Кузнецова, СКА против «Амкала». Расписание 1-го тура НаПике