НаПике открыли продажу билетов на первый тур. Двухместный VIP-диван – 10 тысяч рублей

В продажу поступили билеты на первый тур НаПике.

НаПике запустили продажу билетов на первый тур.

  • Билет на один матч – 200 рублей

  • Дневной абонемент – 1000 рублей

  • Двухместный VIP-диван (один матч) – 10 тысяч рублей 

Турнир пройдет в Академии Будущего по адресу ул. Нижние Мневники, 12А.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.

2Drots сыграют с «Союзом» Кузнецова, СКА против «Амкала». Расписание 1-го тура НаПике

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
