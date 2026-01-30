  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «В баню ты с нами пойти не можешь, литр пива выпить, покурить». Российская нейросеть ГигаЧат назначена главным тренером медиафутбольной «Банки»
17

«В баню ты с нами пойти не можешь, литр пива выпить, покурить». Российская нейросеть ГигаЧат назначена главным тренером медиафутбольной «Банки»

Российская нейросеть ГигаЧат назначена главным тренером ФК «Банка».

Российская нейросеть ГигаЧат назначена главным тренером ФК «Банка».

«Банка» будет командой, которая управляется при помощи нейросети. ГигаЧат будет с нами весь год.

Как нейросеть будет помогать футбольному клубу? Я тоже задавался этим вопросом. Нейросеть может забить гол? Перевернуть ход матча? В баню с нами пойти не может. Не может выпить литр пива, не может покурить. Но я не скажу, что это и нам в плюс.

ИИ будет помогать решать все вопросы команды – от самых мелких, например, разработки формы, до самых сложных задач: поиск новых футболистов, решения о заменах, выбор стартового состава, анализ игры и многое другое», – рассказал президент «Банки», комик Фил Воронин.

ГигаЧат – сервис на основе искусственного интеллекта, разработанный «Сбером».

Ранее «Банку» тренировал Сергей Овчинников, но он покинул клуб и возглавил академию «Локо».

На пост главного тренера команды рассматривался Руслан Пименов.

«Банка» проведет первый матч под руководством нейросети против «Броуков» в 1-м туре НаПике. Игра состоится 31 января, начало – в 16:00 по московскому времени.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Банки»
logoФил Воронин
logoБанка
Сбербанк
logoНаПике
logoWinline Медиалига
logoНейросети
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уже не знают, как еще привлечь внимание - совсем плохи дела у медиакала… туда и дорога, все только рады👍😁🔥🔥🔥
Ответ ыеем
Уже не знают, как еще привлечь внимание - совсем плохи дела у медиакала… туда и дорога, все только рады👍😁🔥🔥🔥
А главное зарплату не просит
Гатагов + Гоча Гогричиани = ГигаЧат
А это достаточно футбольная нейросеть, чтобы тренировать клуб?
Ответ Alexey Melnikov
А это достаточно футбольная нейросеть, чтобы тренировать клуб?
У своего банка нет нейросети, решили у другого взять попользоваться
Круто, Фил снова делает шоу. Красава, лучший в медиафутболе
Спросил у чата гпт, кто лучше тренирует: нейросеть или Мостовой. Вот ответ:

"Плюсы нейросети-тренера: быстрая обработка больших данных, подбор тактик под конкретного соперника, объективная аналитика

Плюсы Александра Мостового: талантливый и опытный аналитик, с глубокой интуицией, чувствованием игроков и мотививацией.

Однако: ни нейросеть, ни личность вроде Мостового не могут заменить полноценного человека-тренера. "

Вот так вот.
Ответ Big_Ball
Спросил у чата гпт, кто лучше тренирует: нейросеть или Мостовой. Вот ответ: "Плюсы нейросети-тренера: быстрая обработка больших данных, подбор тактик под конкретного соперника, объективная аналитика Плюсы Александра Мостового: талантливый и опытный аналитик, с глубокой интуицией, чувствованием игроков и мотививацией. Однако: ни нейросеть, ни личность вроде Мостового не могут заменить полноценного человека-тренера. " Вот так вот.
(Алиса AI) По мнению чата на основе искусственного интеллекта, ни нейросеть, ни личность вроде Мостового не могут заменить полноценного человека-тренера.
...
При этом нейросеть может быть помощником в тренировках, создавать персонализированные программы и анализировать данные о здоровье и активности, но не может физически проконтролировать технику выполнения упражнений или обеспечить страховку при работе с большими весами.
===

теперь все нейросети в мире так думают и ссылаются на Ваш комментарий
Ответ Big_Ball
Спросил у чата гпт, кто лучше тренирует: нейросеть или Мостовой. Вот ответ: "Плюсы нейросети-тренера: быстрая обработка больших данных, подбор тактик под конкретного соперника, объективная аналитика Плюсы Александра Мостового: талантливый и опытный аналитик, с глубокой интуицией, чувствованием игроков и мотививацией. Однако: ни нейросеть, ни личность вроде Мостового не могут заменить полноценного человека-тренера. " Вот так вот.
Google Gemini

Нейросеть: Аналитика и тактика
Искусственный интеллект в 2026 году стал стандартом для обработки данных, но не заменой главному тренеру.
Сильные стороны: Системы вроде TacticAI (от Google DeepMind) справляются с расчетом вероятностей (например, при угловых) лучше людей. ИИ может анализировать тысячи игровых ситуаций за секунды и предлагать наиболее выигрышную расстановку.
Слабые стороны: Нейросети лишены эмоционального интеллекта. Они не могут разрешить конфликт в раздевалке или почувствовать, когда лидер команды «перегорел».
...
Сравнение характеристик
Характеристика / Александр Мостовой / Нейросеть (ИИ)
Лицензия Есть / (лицензия УЕФА получена в 2025) / Не требуется (инструмент анализа)
Эмоциональный интеллект / Высокий (личный опыт лидера) / Отсутствует (имитация ответов)
Анализ данных / Опирается на интуицию и опыт / Сверхскоростной анализ больших данных
Принятие решений / Мгновенно, по «чутью» игры / На основе математических моделей
==
1) у Мостового всё ещё нет преимуществ
2) я бы посмотрел на Винисиуса, если бы Перес поставил нейронку рулить "Мадридом"...
А зарплата какая будет?
Ответ Барабашко
А зарплата какая будет?
Это сбербанк посчитает потом
Предлагаю местом проведения чемпионата медиалиги сделать гигачат или иную нейросеть. Пусть булут там. Надоели.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ролик с Бастой, неловко упавшим во время исполнения пенальти, набрал 3,4 млн просмотров за два дня
вчера, 19:55Видео
Icegergert сыграет за СКА в НаПике
вчера, 17:41
Крысева» о будущем «Стола»: «На нас история с БК тоже сказалась. Если продолжать, то в нормальном качестве»
вчера, 17:02
«Амкал» – ФК «10», 2Drots против Fight Nights. Расписание 3-го тура НаПике
вчера, 15:02
Плющенко о Тутберидзе в НаПике: «Не удивился бы. Но думаю, что Этери не играет в футбол, она очень хорошо тренирует фигуристов»
вчера, 11:15
Детская лига НаПике Jr отправит в Узбекистан на сбор лучших игроков турнира. Там ожидаются скауты «Боруссии», «Ньюкасла» и других клубов
вчера, 09:05
Дмитрий Егоров: «100% буду праздновать гол в ворота «Амкала». Когда человек не празднует гол бывшей команде, он лжет и проявляет лживое уважение»
2 февраля, 19:54
Плющенко о своем сыне Саше: «Футбол у него для общего развития, а фигурное катание – профессиональный вид спорта. У него там очень хорошо получается»
2 февраля, 18:39
MrBeast подкупил вратаря кейсом с деньгами и забил пенальти в пустые ворота в благотворительном матче
2 февраля, 16:42Видео
Дерби «Амкал» – «Броукбойз», «Банка» против Lit Energy. Расписание 2-го тура НаПике
2 февраля, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-форвард сборной Казахстана Турысбек: «Российская Медиалига не уступает по уровню казахстанской Премьер-лиге»
вчера, 12:39
Сын Зобнина Роберт отпраздновал гол походкой Макгрегора. 9-летний нападающий забил в детской лиге НаПике
31 января, 12:23Видео
Экс-форвард «Ростова» Пантера на просмотре в липецком «Металлурге». Футболист 2Drots говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
29 января, 13:02
Экс-голкипер ЦСКА Помазан стал тренером вратарей в ФК «10». Он играет за клуб Мусагалиева с 2023-го
28 января, 19:20
Градиленко вернулся в медиаклуб GOATS для участия в новом турнире НаПике
27 января, 15:26
Блогер АртПо находится на просмотре в «Родине»
23 января, 13:30Видео
Андрей Семенов: «В проффутболе людям не хватает эпатажности, а в Медиалиге ее через край»
21 января, 10:39
Глава МФЛ Осипов: «Будем рады видеть Пике не только почетным гостем, но и одним из авторов коллаборации в 2026 году»
16 января, 10:39
Павлюченко сыграет за «Альтерон» в Напике. Ранее клуб объявил об участии Самедова
15 января, 17:09
«Редкостный идиот». Минин об испанском журналисте, критикующем «Реал» за веру в Алонсо
15 января, 15:24
Рекомендуем