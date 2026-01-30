«В баню ты с нами пойти не можешь, литр пива выпить, покурить». Российская нейросеть ГигаЧат назначена главным тренером медиафутбольной «Банки»
Российская нейросеть ГигаЧат назначена главным тренером ФК «Банка».
«Банка» будет командой, которая управляется при помощи нейросети. ГигаЧат будет с нами весь год.
Как нейросеть будет помогать футбольному клубу? Я тоже задавался этим вопросом. Нейросеть может забить гол? Перевернуть ход матча? В баню с нами пойти не может. Не может выпить литр пива, не может покурить. Но я не скажу, что это и нам в плюс.
ИИ будет помогать решать все вопросы команды – от самых мелких, например, разработки формы, до самых сложных задач: поиск новых футболистов, решения о заменах, выбор стартового состава, анализ игры и многое другое», – рассказал президент «Банки», комик Фил Воронин.
ГигаЧат – сервис на основе искусственного интеллекта, разработанный «Сбером».
Ранее «Банку» тренировал Сергей Овчинников, но он покинул клуб и возглавил академию «Локо».
На пост главного тренера команды рассматривался Руслан Пименов.
«Банка» проведет первый матч под руководством нейросети против «Броуков» в 1-м туре НаПике. Игра состоится 31 января, начало – в 16:00 по московскому времени.
НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.
"Плюсы нейросети-тренера: быстрая обработка больших данных, подбор тактик под конкретного соперника, объективная аналитика
Плюсы Александра Мостового: талантливый и опытный аналитик, с глубокой интуицией, чувствованием игроков и мотививацией.
Однако: ни нейросеть, ни личность вроде Мостового не могут заменить полноценного человека-тренера. "
При этом нейросеть может быть помощником в тренировках, создавать персонализированные программы и анализировать данные о здоровье и активности, но не может физически проконтролировать технику выполнения упражнений или обеспечить страховку при работе с большими весами.
теперь все нейросети в мире так думают и ссылаются на Ваш комментарий
Нейросеть: Аналитика и тактика
Искусственный интеллект в 2026 году стал стандартом для обработки данных, но не заменой главному тренеру.
Сильные стороны: Системы вроде TacticAI (от Google DeepMind) справляются с расчетом вероятностей (например, при угловых) лучше людей. ИИ может анализировать тысячи игровых ситуаций за секунды и предлагать наиболее выигрышную расстановку.
Слабые стороны: Нейросети лишены эмоционального интеллекта. Они не могут разрешить конфликт в раздевалке или почувствовать, когда лидер команды «перегорел».
Сравнение характеристик
Характеристика / Александр Мостовой / Нейросеть (ИИ)
Лицензия Есть / (лицензия УЕФА получена в 2025) / Не требуется (инструмент анализа)
Эмоциональный интеллект / Высокий (личный опыт лидера) / Отсутствует (имитация ответов)
Анализ данных / Опирается на интуицию и опыт / Сверхскоростной анализ больших данных
Принятие решений / Мгновенно, по «чутью» игры / На основе математических моделей
1) у Мостового всё ещё нет преимуществ
2) я бы посмотрел на Винисиуса, если бы Перес поставил нейронку рулить "Мадридом"...