«В баню ты с нами пойти не можешь, литр пива выпить, покурить». Российская нейросеть ГигаЧат назначена главным тренером медиафутбольной «Банки»

Российская нейросеть ГигаЧат назначена главным тренером ФК «Банка».

«Банка » будет командой, которая управляется при помощи нейросети. ГигаЧат будет с нами весь год.

Как нейросеть будет помогать футбольному клубу? Я тоже задавался этим вопросом. Нейросеть может забить гол? Перевернуть ход матча? В баню с нами пойти не может. Не может выпить литр пива, не может покурить. Но я не скажу, что это и нам в плюс.

ИИ будет помогать решать все вопросы команды – от самых мелких, например, разработки формы, до самых сложных задач: поиск новых футболистов, решения о заменах, выбор стартового состава, анализ игры и многое другое», – рассказал президент «Банки», комик Фил Воронин .

ГигаЧат – сервис на основе искусственного интеллекта, разработанный «Сбером ».

Ранее «Банку» тренировал Сергей Овчинников, но он покинул клуб и возглавил академию «Локо».

На пост главного тренера команды рассматривался Руслан Пименов.

«Банка» проведет первый матч под руководством нейросети против «Броуков» в 1-м туре НаПике. Игра состоится 31 января, начало – в 16:00 по московскому времени.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.