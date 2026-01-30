Комики Шастун, Дорохов и Мусагалиев – в заявке ФК «10» в НаПике

Стала известная заявка ФК «10» на турнир НаПике.

Кроме футболистов, в заявку включены несколько знаменитостей: Антон Шастун, Азамат Мусагалиев , Денис Дорохов, Дмитрий Позов, Янгер, Роман Косицын, Игорь Джабраилов , Алексей Шальнов, Валерий Артюхов, Сергей Горох, Кирилл Мазур и Рустам Джибилов.

«Десятка» сыграет против «Эгриси » в 1-м туре НаПике. Матч состоится 1 февраля в 19:00 – по московскому времени.