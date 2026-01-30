  • Спортс
  • Голкипер Chertanovo Инстасамки о возможном закрытии клуба: «Мы тренировались бесплатно, так как у клуба наступили проблемы с финансированием. Получается – все было зря»
3

Голкипер Chertanovo Инстасамки о возможном закрытии клуба: «Мы тренировались бесплатно, так как у клуба наступили проблемы с финансированием. Получается – все было зря»

Джуси о Chertanovo: тренировались бесплатно, так как проблемы с финансированием.

Голкипер Chertanovo Джуси намекнул на возможное закрытие Chertanovo Инстасамки и Moneyken.

«Я в шоке небольшом из-за того, что Chertanovo не взяли в НаПике. На протяжении полутора-двух месяцев я, руководство, тренерский штаб и все игроки были осведомлены о том, что мы – участники сезона.

Мы тренировались абсолютно бесплатно, так как у клуба наступили проблемы с финансированием, но никто из пацанов не повернулся жопой. В моей голове не укладывается – как все может резко поменяться, когда с человеком уже договорились?

Не считаю, что Chertanovo – серьезный, устоявшийся бренд и такой величины клуб, без которого нельзя представить НаПике. Мой тейк состоит в другом: нужно соблюдать договоренности перед взрослыми людьми. Думаю, я 100% найду клуб в дозаявочное окно, но суть в том, что Николая Юрьевича Ларина и наших руководителей жалко.

Когда ушли спонсоры, было два варианта: продолжать альтруизм, либо закрывать клуб. Мы выбрали первый. Два месяца готовились, отдавали деньги за аренду полей, за работу SMM и тех, кто не являются футболистами, но состоят в структуре. И получается – все было зря», – заявил вратарь.

Напомним, Chertanovo не попали в список участников нового медиафутбольного турнира – НаПике.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 13TEAM
>>Когда ушли спонсоры, было два варианта: продолжать альтруизм, либо закрывать клуб. Мы выбрали первый.

ну так и продолжайте, в чем проблемы-то?
А вы другого ожидали? Не хер было связываться с этим бредовым прожектом эпатажной бабëнки.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А вы другого ожидали? Не хер было связываться с этим бредовым прожектом эпатажной бабëнки.
Очевидно, что он обвиняет не инстасамку, а Егорова и Осипова.
