Минин о решении Моуринью позвать Трубина в штрафную «Реала»: «В этом нет никакого величия. Жозе – мотиватор, мастер самопиара. Давно не среди топ-тренеров, но образ поддерживает успешно»
Комментатор Станислав Минин высказался о решении главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью позвать голкипера команды Анатолия Трубина в штрафную «Реала» в конце матча.
«Бенфика» обыграла «Реал» (4:2) в Лиге чемпионов. Голкипер лиссабонцев Трубин отличился на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Этот гол позволил «Бенфике» выйти в плей-офф турнира с 24-го места.
«Мне кажется, очень многие тренеры на последней минуте, когда их команде срочно нужно забить, показали бы вратарю, что нужно идти в штрафную. Это же просто логично, нет? Понятный риск. И вратари часто приходят. Мы не видим, что им показывает тренер. Видим, что они уже пришли.
Но вот это делает Жозе Моуринью, и почему-то многие видят в этом величие. В этом нет никакого величия. Жозе – большой актер, мотиватор, мастер самопиара. Уже давно не среди топ-тренеров, но образ поддерживает успешно. Вот образ и работает.
Никак не отменяет того, что «Реал» он обыграл по делу, подготовился отлично, наказал, а на последней минуте судьба помогла тем, кто заслуживал», – написал комментатор.
ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!
По-прежнему считаю, что Моуринью создан для «Мадрида», даже нынешний.
И не столько досадно было от 2:4, сколько приятно за Особенного. Ибо игроки не могут быть выше тренера, иначе беда.
Единственная команда в 21 веке победитель лч не из топ-5 лиг - Порту.
До недавнего единственная команда победитель ЛЧ за 15 лет не из Англии, Испании или Германии.
Возможно единственные две команды в 21 веке, которые выиграли ЛЧ даже не будучи близко в фаворитах.
Единственное в чем Жозе прокололся - это выбор команда начиная с МЮ из-за того, что он видимо хотел больше экшона и сделать невозможное. Условный Пеп от команд типа МЮ, Тоттенхэм и тем более Фенербахче держался бы подальше, потому что вероятность провалиться там выше.
На него всегда есть спрос среди самых топовых клубов.
Жозе перестал быть востребованным на топ уровне, поэтому оказался в середняках, ты же не думаешь что он сам их выбирал, отклоняя предложения топов? Вот и весь ответ.
Пеп не обязан таким как ты что-то доказывать тренируя Акрон, потому что вы обещали что Пеп провалится в АПЛ, но он уничтожил эту лигу взяв 4 раза подряд - единственный за 160 лет в истории Англии, но вы все равно найдете что не так))) Точно также если Пеп возьмет ЛЧ галактики с Акроном, вы найдете что сказать и возвысите португальского цыгана, вся суть.