Минин о решении Моуринью позвать Трубина в штрафную «Реала»: «В этом нет никакого величия. Жозе – мотиватор, мастер самопиара. Давно не среди топ-тренеров, но образ поддерживает успешно»

Станислав Минин: в решении Жозе нет величия. Он давно не среди топ-тренеров.

Комментатор Станислав Минин высказался о решении главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью позвать голкипера команды Анатолия Трубина в штрафную «Реала» в конце матча.

«Бенфика » обыграла «Реал» (4:2) в Лиге чемпионов . Голкипер лиссабонцев Трубин отличился на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Этот гол позволил «Бенфике» выйти в плей-офф турнира с 24-го места.

«Мне кажется, очень многие тренеры на последней минуте, когда их команде срочно нужно забить, показали бы вратарю, что нужно идти в штрафную. Это же просто логично, нет? Понятный риск. И вратари часто приходят. Мы не видим, что им показывает тренер. Видим, что они уже пришли.

Но вот это делает Жозе Моуринью , и почему-то многие видят в этом величие. В этом нет никакого величия. Жозе – большой актер, мотиватор, мастер самопиара. Уже давно не среди топ-тренеров, но образ поддерживает успешно. Вот образ и работает.

Никак не отменяет того, что «Реал» он обыграл по делу, подготовился отлично, наказал, а на последней минуте судьба помогла тем, кто заслуживал», – написал комментатор.

