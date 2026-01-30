  • Спортс
  • Минин о решении Моуринью позвать Трубина в штрафную «Реала»: «В этом нет никакого величия. Жозе – мотиватор, мастер самопиара. Давно не среди топ-тренеров, но образ поддерживает успешно»
85

Станислав Минин: в решении Жозе нет величия. Он давно не среди топ-тренеров.

Комментатор Станислав Минин высказался о решении главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью позвать голкипера команды Анатолия Трубина в штрафную «Реала» в конце матча.

«Бенфика» обыграла «Реал» (4:2) в Лиге чемпионов. Голкипер лиссабонцев Трубин отличился на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Этот гол позволил «Бенфике» выйти в плей-офф турнира с 24-го места. 

«Мне кажется, очень многие тренеры на последней минуте, когда их команде срочно нужно забить, показали бы вратарю, что нужно идти в штрафную. Это же просто логично, нет? Понятный риск. И вратари часто приходят. Мы не видим, что им показывает тренер. Видим, что они уже пришли.

Но вот это делает Жозе Моуринью, и почему-то многие видят в этом величие. В этом нет никакого величия. Жозе – большой актер, мотиватор, мастер самопиара. Уже давно не среди топ-тренеров, но образ поддерживает успешно. Вот образ и работает.

Никак не отменяет того, что «Реал» он обыграл по делу, подготовился отлично, наказал, а на последней минуте судьба помогла тем, кто заслуживал», – написал комментатор.

ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!

Безумная развязка «Бенфики» и «Реала»: по секундам ⏱️

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Станислава Минина
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же полыхает у глора реала Минина
Ответ Старик Стариканов
Как же полыхает у глора реала Минина
Это точно, он запоминается только надрывами в сторону сливок и щчшсщсшсшсшсшсшчшчщченсны в каждом матче. Слава богу, поляк на скамейке, а то это невозможно было слушать, если он комментирует матч Барсы.
Ответ Старик Стариканов
Как же полыхает у глора реала Минина
У Минина с утра день не задался, что-ли? Наехал на Моура, приплёл какое-то величие. Чего тут можно обсуждать -- нормальное тренерское решение.
Минин никакой не комментатор, это образ, он больше болтун и сплетник.
Ответ Дядя ТУРА
Минин никакой не комментатор, это образ, он больше болтун и сплетник.
Комментарий скрыт
Ответ NakhlobuchkA
Комментарий скрыт
по каким критериям Вы признаете его лучшим?
Комментатор должен обязан знать что в работу тренера входит мотивация и эмоциональное состояние команды , давай до свидания
Ответ Сигара Липпи
Комментатор должен обязан знать что в работу тренера входит мотивация и эмоциональное состояние команды , давай до свидания
Комментарий скрыт
Ну расстроился болельщик Реала, бывает)
Ответ Skorpiorush921
Ну расстроился болельщик Реала, бывает)
Лично я за «Реал» 20 лет болею со времён мытарств при Лушембургу, но Жозе для меня практически икона, особенно в текущей ситуации, когда слили Алонсо, а Арбелоа не похож на основательную фигуру, которая вытащит клуб из абсурдного, надуманного кризиса.

По-прежнему считаю, что Моуринью создан для «Мадрида», даже нынешний.

И не столько досадно было от 2:4, сколько приятно за Особенного. Ибо игроки не могут быть выше тренера, иначе беда.
Жозе был и есть топ тренер.

Единственная команда в 21 веке победитель лч не из топ-5 лиг - Порту.

До недавнего единственная команда победитель ЛЧ за 15 лет не из Англии, Испании или Германии.

Возможно единственные две команды в 21 веке, которые выиграли ЛЧ даже не будучи близко в фаворитах.

Единственное в чем Жозе прокололся - это выбор команда начиная с МЮ из-за того, что он видимо хотел больше экшона и сделать невозможное. Условный Пеп от команд типа МЮ, Тоттенхэм и тем более Фенербахче держался бы подальше, потому что вероятность провалиться там выше.
Ответ Aggrrist
Жозе был и есть топ тренер. Единственная команда в 21 веке победитель лч не из топ-5 лиг - Порту. До недавнего единственная команда победитель ЛЧ за 15 лет не из Англии, Испании или Германии. Возможно единственные две команды в 21 веке, которые выиграли ЛЧ даже не будучи близко в фаворитах. Единственное в чем Жозе прокололся - это выбор команда начиная с МЮ из-за того, что он видимо хотел больше экшона и сделать невозможное. Условный Пеп от команд типа МЮ, Тоттенхэм и тем более Фенербахче держался бы подальше, потому что вероятность провалиться там выше.
Пеп еще не упал до уровня таких команд как Фенербахче и Тоттенхэм.
На него всегда есть спрос среди самых топовых клубов.

Жозе перестал быть востребованным на топ уровне, поэтому оказался в середняках, ты же не думаешь что он сам их выбирал, отклоняя предложения топов? Вот и весь ответ.

Пеп не обязан таким как ты что-то доказывать тренируя Акрон, потому что вы обещали что Пеп провалится в АПЛ, но он уничтожил эту лигу взяв 4 раза подряд - единственный за 160 лет в истории Англии, но вы все равно найдете что не так))) Точно также если Пеп возьмет ЛЧ галактики с Акроном, вы найдете что сказать и возвысите португальского цыгана, вся суть.
Ответ Aggrrist
Жозе был и есть топ тренер. Единственная команда в 21 веке победитель лч не из топ-5 лиг - Порту. До недавнего единственная команда победитель ЛЧ за 15 лет не из Англии, Испании или Германии. Возможно единственные две команды в 21 веке, которые выиграли ЛЧ даже не будучи близко в фаворитах. Единственное в чем Жозе прокололся - это выбор команда начиная с МЮ из-за того, что он видимо хотел больше экшона и сделать невозможное. Условный Пеп от команд типа МЮ, Тоттенхэм и тем более Фенербахче держался бы подальше, потому что вероятность провалиться там выше.
Анчелотти после работы с Наполи и Эвертоном взял столько же ЛЧ, сколько Жозе за всю жизнь ) Теперь достижения португальца - выход на последней секунде в 1/16.
ну раз Моур не топ-тренер, то Минин и не комментатор от слова совсем
Минин накинул как-то без повода
Он его любимый Реал из грязи вытащил, тот должен перманентно быть благодарен португальцу
Минин давно не топ-комментатор (если когда-то и был), но за счет Моуринью попиарится непрочь.
Типчик решил попиариться за счет The One. И еще чето мычит про самопиар !
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
