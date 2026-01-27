Смолов о хейтерах на Спортсе’’: «Люди, которые пишут гадости, начинают в 11 утра и херачат до 9 вечера. Зачем на них злиться? Скорее всего, у них все не очень хорошо»

Федор Смолов: люди, которые пишут гадости, начинают в 11 и херачат до 9 вечера.

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о хейтерах в комментариях на Спортсе’’.

«Иногда смотрю комментарии под своими интервью на Спортсе’’. Люди пишут какую-то гадость.

И попался мне на глаза один хейтер, который несколько раз уже что-то писал. Зашел на его аккаунт и понял, что люди, которые пишут гадости, начинают писать комментарии в 11 утра и херачат до 9 вечера.

Зачем на них злиться? Скорее всего, у них все не очень хорошо, если они выливают негатив целый день. Им, во-первых, заняться нечем, во-вторых, они транслируют хейт в адрес тех, кто им не симпатичен», – сказал Смолов.

Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «80% личных сообщений были с поддержкой. В комментариях наоборот – 80% негатива. Стадное чувство, что ли»

