  • Смолов о хейтерах на Спортсе’’: «Люди, которые пишут гадости, начинают в 11 утра и херачат до 9 вечера. Зачем на них злиться? Скорее всего, у них все не очень хорошо»
Смолов о хейтерах на Спортсе’’: «Люди, которые пишут гадости, начинают в 11 утра и херачат до 9 вечера. Зачем на них злиться? Скорее всего, у них все не очень хорошо»

Федор Смолов: люди, которые пишут гадости, начинают в 11 и херачат до 9 вечера.

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о хейтерах в комментариях на Спортсе’’.

«Иногда смотрю комментарии под своими интервью на Спортсе’’. Люди пишут какую-то гадость.

И попался мне на глаза один хейтер, который несколько раз уже что-то писал. Зашел на его аккаунт и понял, что люди, которые пишут гадости, начинают писать комментарии в 11 утра и херачат до 9 вечера.

Зачем на них злиться? Скорее всего, у них все не очень хорошо, если они выливают негатив целый день. Им, во-первых, заняться нечем, во-вторых, они транслируют хейт в адрес тех, кто им не симпатичен», – сказал Смолов.

Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «80% личных сообщений были с поддержкой. В комментариях наоборот – 80% негатива. Стадное чувство, что ли»

Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «80% личных сообщений были с поддержкой. В комментариях наоборот – 80% негатива. Стадное чувство, что ли»

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: шоу Smol FM на ВидеоСпортс’‘
У человека, который в четвертьфинале ЧМ бьёт паненку,а потом сравнивает себя с Джорданом, тоже, скорее всего, не очень хорошо. С головой. P.S. Пишу в 7 вечера, скоро рабочий день на Спортсе заканчивается
Ответ Bartez1986
У человека, который в четвертьфинале ЧМ бьёт паненку,а потом сравнивает себя с Джорданом, тоже, скорее всего, не очень хорошо. С головой. P.S. Пишу в 7 вечера, скоро рабочий день на Спортсе заканчивается
кто его туда пустил в этот четвертьфинал ???
Ответ Bartez1986
У человека, который в четвертьфинале ЧМ бьёт паненку,а потом сравнивает себя с Джорданом, тоже, скорее всего, не очень хорошо. С головой. P.S. Пишу в 7 вечера, скоро рабочий день на Спортсе заканчивается
Комментарий удален пользователем
Врет, я и после 9 вечера пишу.
Ответ U
Врет, я и после 9 вечера пишу.
а я могу и до 11 утра расчехлиться
Ответ U
Врет, я и после 9 вечера пишу.
У Феди просто режим такой, что ему в инет разрешают заходить с 11 до 21 часа
Пацаны, я сегодня в ночную хейтить футболистов, кто с дневной будет уходить, не выключайте свет в офисе
Ответ mr.pravda07861
Пацаны, я сегодня в ночную хейтить футболистов, кто с дневной будет уходить, не выключайте свет в офисе
Оставил , там еще кофе на столе и кусок пиццы , угощайся не стесняйся
Ответ mr.pravda07861
Пацаны, я сегодня в ночную хейтить футболистов, кто с дневной будет уходить, не выключайте свет в офисе
Михалыч просил передать ночникам: особое внимание обратите на Смолова, завтра проверка
Ну раз ты читаешь Федя. Ты знаешь что такое причинно-следственная связь и хейта на пустом месте не бывает. Не думал об этом? Так вот задумайся, почему тебя так не любят и может твоя вина в этом тоже есть.

А впрочем не стоит тебе думать,это слишком тяжело пожалуй.
Ответ Покерный Футбол
Ну раз ты читаешь Федя. Ты знаешь что такое причинно-следственная связь и хейта на пустом месте не бывает. Не думал об этом? Так вот задумайся, почему тебя так не любят и может твоя вина в этом тоже есть. А впрочем не стоит тебе думать,это слишком тяжело пожалуй.
Не сможет, у него естественные ограничения
Ответ Покерный Футбол
Ну раз ты читаешь Федя. Ты знаешь что такое причинно-следственная связь и хейта на пустом месте не бывает. Не думал об этом? Так вот задумайся, почему тебя так не любят и может твоя вина в этом тоже есть. А впрочем не стоит тебе думать,это слишком тяжело пожалуй.
Комментарий скрыт
Сказочный ######б 🤦
Ответ Злой Руся
Сказочный ######б 🤦
Редкостный!
Был на стадионе на том матче, разочарование не передать словами. Команде все аплодировали после пенальти, она не разочаровала и достойно себя показала, а вот некто Джордан до сих пор себя закапывает всё глубже
Больше смущает что у человека, который машет своими граблями направо и налево и дешевыми понтами подводит сборную в решающий момент её истории и даже не думает извиниться, почему-то в жизни все очень хорошо.
Федя, приходи к нам - мы тут круглосуточно✌️😁🔥🔥🔥
Откуда такое дикое самомнение?
Так-то прав. Здесь всякие Ригоберки, Дядя Тура, Спартанусы в день до сотни комментов написать могут. Под каждой второй новостью они в любое время дня и ночи. Не говорю, что у них всё плохо, но меня всегда удивляло это. Неужели им совсем нечем заняться.

Но это не отменяет того, что Смолов мерзок.
Ответ NIКITA
Так-то прав. Здесь всякие Ригоберки, Дядя Тура, Спартанусы в день до сотни комментов написать могут. Под каждой второй новостью они в любое время дня и ночи. Не говорю, что у них всё плохо, но меня всегда удивляло это. Неужели им совсем нечем заняться. Но это не отменяет того, что Смолов мерзок.
плюс войды, романы
