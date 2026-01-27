Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «80% личных сообщений были с поддержкой. В комментариях наоборот – 80% негатива. Стадное чувство, что ли»
Федор Смолов рассказал о реакции аудитории на незабитый пенальти против Хорватии на ЧМ-2018.
Камил Гаджиев: «После твоего промаха на ЧМ-2018 ты больше получил слов поддержки или словил хейта?»
Федор Смолов: «Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в пользу поддержки. Но если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива.
Мне кажется, написать слова поддержки вопреки большинству, психологически не всем просто.
А когда люди, которые хотят написать негатив, видят, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: шоу Smol FM на ВидеоСпортс’‘
Таким его и запомнят
Dixi
Перед ЧМ его нахваливали, он был основным форвардом, незадолго до этого ходили слухи про Боруссию и всем своим поведением он явно демонстрировал что считает себя звездой. Но вот настал ЧМ и Дзюба, на которого никто не ставил, выбил Джордана из основы, став главной звездой команды. А понты Феди вылились в этот пижонский подход к пенальти, которым он видимо хотел попасть в хайлайты и привлечь к себе внимание публики, но вот беда, Смолов обосрался еще во время разбега, в душе видимо понимая что он никакой не Джордан и даже не Зидан, понтами внутренний стержень ну никак не накачать. Чтобы в решающий для страны момент позволить себе даже подумать о паненке надо быть либо Зиданом, либо и.иотом, но хотя бы с яйцами. А Смолов и.иот без яиц. И вышла даже не паненка, а недоразумение.
Хуже этого пенальти были только его слова после него
И 80 процентов благодарных в инстаграме это кто? Хорваты и украинцы?