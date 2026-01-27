  • Спортс
  Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «80% личных сообщений были с поддержкой. В комментариях наоборот – 80% негатива. Стадное чувство, что ли»
121

Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «80% личных сообщений были с поддержкой. В комментариях наоборот – 80% негатива. Стадное чувство, что ли»

Федор Смолов рассказал о реакции аудитории на незабитый пенальти против Хорватии на ЧМ-2018.

Камил Гаджиев: «После твоего промаха на ЧМ-2018 ты больше получил слов поддержки или словил хейта?»

Федор Смолов: «Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в пользу поддержки. Но если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива.

Мне кажется, написать слова поддержки вопреки большинству, психологически не всем просто.

А когда люди, которые хотят написать негатив, видят, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: шоу Smol FM на ВидеоСпортс
То что ему присылали радужные флажки, это не поддержка была.
То что ему присылали радужные флажки, это не поддержка была.
То что ему присылали радужные флажки, это не поддержка была.
Зря вы рассказали, жил бы он и дальше в своём пряничном мире.
Козлина, лично ты, в тот вечер, сделал несчастными миллионы людей, еще и изворачивается. Кстати, что там по кофемании, откупился?
Козлина, лично ты, в тот вечер, сделал несчастными миллионы людей, еще и изворачивается. Кстати, что там по кофемании, откупился?
Потому что Фернандес тупо не попал. Если бы Смолов на силу шандарахнул выше, никто бы и слова не сказал: ну переволновался, не справился с нервами. Но этот клоун поставил свои понты выше интересов страны.
И эта древесина так и не извинилась за косяк свой, до сих пор понять не может, что ему бы простили все давно уже, если бы по человечески высказался, а так ведет себя как имбецил.
И эта древесина так и не извинилась за косяк свой, до сих пор понять не может, что ему бы простили все давно уже, если бы по человечески высказался, а так ведет себя как имбецил.
Ну так это его звездный час
Таким его и запомнят
Почему как? Там в мозгу одни понты
Федя похоже так и не понял, что хейтят его не за промах как таковой, а за выбор ударить паненку, и рискнуть ради понтов, историческим шансом выйти в полуфинал ЧМ.
Да ладно рискнуть)) Зачем бить паненку, если не умеешь)
причем след матч должен был быть с Англией в Лужниках! Повторили бы!
Федя, ты просрал наш единственный болельщицкий шанс.
Федя Паненка иди ты в аут. Претензия не по самому пенальти, претензия по твоему настрою на весь чемпионат. Ты его провалил. Дзюба, как бы к нему не относится, перед началом того чемпионата вышел к журналистам и сказал, что сделает всё что может. Он и сделал. Сделали и другие. Но, к сожалению, был в сборной один понторез. Имя этого понтореза Федя Паненка. И то пенальти - просто итог твоего отношения к игре, ко всей стране. Понты дороже страны. Ну иди ты в аут. Навсегда лузер Федя Паненка.
Dixi
Так он потом сказал в Лужниках или где на толпу людей, что даже великие промахивались, Джордан не забрасывал в кольцо с линии ... Сказочный он конечно
солидарен с Вами👍
Стадное чувство -- это 80% поддержки.
Да на ЧМ 2018 был бесполезным игроком,чего уж там с хорватами...
Да на ЧМ 2018 был бесполезным игроком,чего уж там с хорватами...
Баласт был могли бы престарелого Шаву взять толку бы и то больше было
Проблема не в том, что Смолов не забил. А в том как он это сделал и что потом говорил.
Перед ЧМ его нахваливали, он был основным форвардом, незадолго до этого ходили слухи про Боруссию и всем своим поведением он явно демонстрировал что считает себя звездой. Но вот настал ЧМ и Дзюба, на которого никто не ставил, выбил Джордана из основы, став главной звездой команды. А понты Феди вылились в этот пижонский подход к пенальти, которым он видимо хотел попасть в хайлайты и привлечь к себе внимание публики, но вот беда, Смолов обосрался еще во время разбега, в душе видимо понимая что он никакой не Джордан и даже не Зидан, понтами внутренний стержень ну никак не накачать. Чтобы в решающий для страны момент позволить себе даже подумать о паненке надо быть либо Зиданом, либо и.иотом, но хотя бы с яйцами. А Смолов и.иот без яиц. И вышла даже не паненка, а недоразумение.
Хуже этого пенальти были только его слова после него
И 80 процентов благодарных в инстаграме это кто? Хорваты и украинцы?
Господи, заткнулся бы уже
