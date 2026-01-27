Смолов о незабитом пенальти с Хорватией: «80% личных сообщений были с поддержкой. В комментариях наоборот – 80% негатива. Стадное чувство, что ли»

Смолов о промахе с Хорватией: в сообщениях люди поддержали, в комментариях – нет.

Федор Смолов рассказал о реакции аудитории на незабитый пенальти против Хорватии на ЧМ-2018 .

Камил Гаджиев : «После твоего промаха на ЧМ-2018 ты больше получил слов поддержки или словил хейта?»

Федор Смолов : «Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в пользу поддержки. Но если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива.

Мне кажется, написать слова поддержки вопреки большинству, психологически не всем просто.

А когда люди, которые хотят написать негатив, видят, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли».