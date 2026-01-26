Виталий Дьяков: «По сути, я закрыл «Анжи». «Ростовом» обыграли их, и после этой игры у них началась распродажа»

Виталий Дьяков: я закрыл «Анжи». «Ростовом» обыграли их, и началась распродажа.

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков назвал самый сильный период РПЛ .

– Самый сильный футболист, с которым ты встречался на поле?

– Диарра . Первый раз играл против него, когда он был в «Анжи». Космического уровня чудак. Он настолько все делал быстро и грамотно, когда владел мячом. Реально галактика.

Мы застали то время, конец нулевых-десятые годы, когда в России были самые сильные иностранцы и вообще была самая сильная РПЛ. Даже тот «Анжи »: Это’О, Виллиан , Диарра.

Мы «Ростовом » выиграли у «Анжи», и у них после этой игры началась распродажа. По сути, я закрыл «Анжи». И «Динамо » я закрыл (смеется). И ФК «Деньги » из Медиалиги я тоже прикрывал, потом продавали его все вместе. У меня богатый жизненный опыт, – сказал Дьяков.