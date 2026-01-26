Виталий Дьяков: «По сути, я закрыл «Анжи». «Ростовом» обыграли их, и после этой игры у них началась распродажа»
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков назвал самый сильный период РПЛ.
– Самый сильный футболист, с которым ты встречался на поле?
– Диарра. Первый раз играл против него, когда он был в «Анжи». Космического уровня чудак. Он настолько все делал быстро и грамотно, когда владел мячом. Реально галактика.
Мы застали то время, конец нулевых-десятые годы, когда в России были самые сильные иностранцы и вообще была самая сильная РПЛ. Даже тот «Анжи»: Это’О, Виллиан, Диарра.
Мы «Ростовом» выиграли у «Анжи», и у них после этой игры началась распродажа. По сути, я закрыл «Анжи». И «Динамо» я закрыл (смеется). И ФК «Деньги» из Медиалиги я тоже прикрывал, потом продавали его все вместе. У меня богатый жизненный опыт, – сказал Дьяков.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Анатолия Катрича
топ-3 футбольных "если бы":
- Смолов забил паненку
- Филимонов поймал тот мяч
- Дьяков "закрыл" Спартак