21

Виталий Дьяков: «По сути, я закрыл «Анжи». «Ростовом» обыграли их, и после этой игры у них началась распродажа»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков назвал самый сильный период РПЛ.

– Самый сильный футболист, с которым ты встречался на поле?

Диарра. Первый раз играл против него, когда он был в «Анжи». Космического уровня чудак. Он настолько все делал быстро и грамотно, когда владел мячом. Реально галактика.

Мы застали то время, конец нулевых-десятые годы, когда в России были самые сильные иностранцы и вообще была самая сильная РПЛ. Даже тот «Анжи»: Это’О, Виллиан, Диарра.

Мы «Ростовом» выиграли у «Анжи», и у них после этой игры началась распродажа. По сути, я закрыл «Анжи». И «Динамо» я закрыл (смеется). И ФК «Деньги» из Медиалиги я тоже прикрывал, потом продавали его все вместе. У меня богатый жизненный опыт, – сказал Дьяков.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Анатолия Катрича
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
получается, очень жаль, что ты в своё время не перешёл в Спартак :))

топ-3 футбольных "если бы":

- Смолов забил паненку
- Филимонов поймал тот мяч
- Дьяков "закрыл" Спартак
Ответ Tollie
получается, очень жаль, что ты в своё время не перешёл в Спартак :)) топ-3 футбольных "если бы": - Смолов забил паненку - Филимонов поймал тот мяч - Дьяков "закрыл" Спартак
Если бы Мостовой тренировал
Ответ Tollie
получается, очень жаль, что ты в своё время не перешёл в Спартак :)) топ-3 футбольных "если бы": - Смолов забил паненку - Филимонов поймал тот мяч - Дьяков "закрыл" Спартак
Перешёл, но не получилось закрыть
"Тихий океан знаешь?Я успокоил!"-классика
Ответ Александр Охотко
"Тихий океан знаешь?Я успокоил!"-классика
Скорей тут про Мертвое море.
Ответ Александр Охотко
"Тихий океан знаешь?Я успокоил!"-классика
И Мертвое море убил.
Ты и Динамо закрыл.
И по мне стреляли, и упал я в лужу
Дьяков-монстр! Однозначно))
Закрытый перелом знаете? Дьяков закрыл.
Канга там закрыл, забил сумасшедший мяч
Некоторых персонажей послушаешь, так сразу ощущение, что Суворов не Альпы переходил, а их ЧСВ
Так же он: "вот еë карма… Я ещë борюсь за свою карму, а у неë карма она уже всë — в раю. Она — ангел."
Источник всех бед.
