Блогер АртПо сыграл против «Шанхай Шэньхуа» за «Родину» в товарищеском матче

Блогер АртПо сыграл против «Шанхай Шэньхуа» за «Родину» в товарищеском матче.

Футболист вышел на замену за несколько минут до конца матча. Игра завершилась вничью – 1:1.

– Состоялся твой первый матч в профессиональном футболе. Какие у тебя эмоции?

– Я до сих пор нахожусь в непонятном состоянии. Я не рассчитывал выйти против команды, которая бьется за первое место в китайской лиге, и выйти за нашу команду, которая пытается выйти в РПЛ. Для меня это невероятно.

Я провел три дня на сборах, и тренерский штаб дал такую возможность. Огромная благодарность.

– Тренерский штаб рассчитывал, что ты выведешь нас вперед за оставшиеся две минуты. Почему не получилось?

– Тренер так и сказал: «Если бы забил, мы бы тебя прямо здесь и подписали». Но у меня не было моментов. Был один стык, когда я должен был сильнее идти ногой, но не хватило опыта. Даже вратарь сказал: «Что ты делаешь, дружище? Жестче ножку ставь».

Я очень рад. Получилось пробежаться, вспотеть, где-то попрессинговать, – сказал АртПо.

Ранее клуб сообщил, что блогер находится на просмотре в команде.

«Родина» идет на третьем месте Первой лиги с 36 очками после 21 тура.

АртПо – популярный футбольный блогер. У него 1,65 млн подписчиков на ютубе и 216 тысяч в телеграм-канале. Игрок выступает за СКА Басты в WINLINE Медиалиге.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Родины»
